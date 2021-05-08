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Власти ЦАР борются с британским штаммом коронавируса
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Власти ЦАР борются с британским штаммом коронавируса

Весь мир
Власти ЦАР борются с британским штаммом коронавируса
pixabay.com/PD  / 

Банги, 8 мая. Органы здравоохранения Центральноафриканской Республики усиливают ограничения, направленные на борьбу с распространением пандемии COVID-19.

Теперь тестирование на коронавирус проводится бесплатно во всех больницах страны. Исключения составляют только те, кто проверяется для поездки за рубеж. Ситуация в ЦАР остается под контролем, но в марте 2021 года страна столкнулась с британским штаммом вируса. Этот вид инфекции более опасен и требует немедленного принятия мер.

О решении властей рассказал профессор Ривалин Эммануэль Яндоко Накуне, который занимает пост директора по научным исследованиями Института Пастера в Банги. Кроме того, он объяснил, какую угрозу представляет новый вид COVID-19.

«Его особенность заключается в том, что он быстро передается и быстро развивается. Инкубационный период COVID-19 занимает от двух дней до недели. Однако с британским вариантом этот срок составляет максимум четыре дня. У вас сразу появляются признаки заболевания, которое стремительно переходит в тяжелую форму», — отметил профессор.

Правительство ЦАР обратилось к населению и призвало его проявлять ответственность, а главное — соблюдать все ограничительные меры, направленные на борьбу с пандемией. На сегодняшний день в республике зафиксировано 6674 случая, из них 93 закончились летальным исходом.

Поддержать борьбу Банги с коронавирусом готова Москва. В марте российский посол в республике Владимир Титоренко беседовал с представителем Всемирной организации здоровья и заявил, что РФ предоставит препараты против нового заболевания по первой просьбе.

цар коронавирус
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