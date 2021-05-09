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«Чертовски хочется работать»: топ-5 гениальных фраз Егора Лигачева

Политика
«Чертовски хочется работать»: топ-5 гениальных фраз Егора Лигачева
Pr Scr youtube.com  /  История Леонида Млечина

Вечером 7 мая в Москве на 101-м году ушел из жизни старейший член советского Политбюро, экс-секретарь ЦК КПСС Егор Лигачев — знаковая фигура эпохи перестройки. Жизнь он прожил насыщенную, совершив при этом немало политических подвигов. Кроме того, многим Лигачев запомнился едкими цитатами, которые обычно приходились как нельзя кстати. ФАН вспоминает самые яркие выражения незаурядного политика и заядлого трезвенника.

«После эпохи динозавров начинается эпоха крыс. Вы еще о нас, мамонтах, пожалеете!»

В обиду себя Егор Лигачев никогда не давал и всегда мог за себя постоять, даже в пожилом возрасте. Так, в интервью главному редактору «Огонька» Виталию Коротичу, который назвал политика «вымирающим динозавром», Лигачев не растерялся и ответил фразой, которая моментально стала крылатой. Виталий Алексеевич, в свою очередь, признавался журналистам, что «Егор Кузьмич был человеком с очень крепкими убеждениями».

«Люди, самозвано нарекшие себя «демократами», занялись распродажей национального богатства России ради сиюминутных выгод».

Лигачев был уверен в том, что предпосылок для развала СССР не было, а перестройка стала результатом «извращенного процесса самоочищения общества, начатого в недрах КПСС». К реформам 90-х годов Егор Кузьмич относился негативно, отмечая, что «страна пришла в упадок».

«Борис, ты не прав».

В своей книге «Предостережение» политик писал, что изначально его привлекла фигура Бориса Николаевича Ельцина — ему он казался энергичным, общительным и решительным человеком, которого уважают, но эта «энергия оказалась разрушительной».

«Чертовски хочется работать»: топ-гениальных фраз Егора Лигачева
wikipedia.org  / White House Photographic Office

«Борис, ты не прав» — самая известная фраза Лигачева, отражающая непринятие политики первого президента РФ. Егор Кузьмич твердо настаивал на том, что «коммунист Ельцин встал на неправильный путь». При этом Лигачев хоть и отмечал, что у Ельцина иногда случались «разумные предложения», но, обращаясь к Борису Николаевичу на XIX партийной конференции 1 июля 1988 года, он говорил, что тот «не сделал правильных политических выводов».

«Мы слишком резко сократили производство водки. Я считал, что отучить людей пить совсем — это будет легкая задача. Я сильно ошибался».

Егор Лигачев был главным идеологом сухого закона в Советском Союзе. Именно он стал автором знаменитой антиалкогольной кампании в СССР. Употребление алкоголя в стране росло со страшной силой, а пропаганда здорового образа жизни должным образом не помогала, в связи с чем на горячительные напитки были введены жесткие ограничения. Цены на алкоголь выросли в несколько раз, а купить его можно было в неудобное рабочее время — с 14:00 до 19:00. Хоть такая политика и дала хорошие результаты, но в 2010 году сам Лигачев признался, что это решение было глупым.

«Чертовски хочется работать».

Еще одно крылатое выражение Егора Лигачева, сложившееся на основе фразы из выступления на Пленуме ЦК КПСС 6 февраля 1990 года. Вскоре после этого доклада Егор Кузьмич утратил свой пост члена Политбюро.

ссср борис ельцин советский союз сухой закон егор лигачев
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