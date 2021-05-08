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Приятель Раисы Рязановой рассказал о тайне актрисы на шоу Андрея Малахова

Шоу-бизнес
Приятель Раисы Рязановой рассказал о тайне актрисы на шоу Андрея Малахова
Global Look Press  /  Ekaterina Tsvetkova

Москва, 8 мая. Давний приятель и коллега актрисы Раисы Рязановой Андрей Мартынов неожиданно рассказал тайну артистки в эфире шоу Андрея Малахова.

Рязанова и Мартынов стали гостями в новом выпуске передачи «Привет, Андрей!» на канале «Россия-1». Программу посвятили фильмам военных лет.

В студии Рязанова рассказала о своей первой киноленте «Гуля Королева», в которой артистка сыграла главную роль. И хотя эта работа стала для нее знаковой, актриса призналась, что съемки пришлись некстати и вызвали некоторые проблемы. Тогда Рязанова находилась на третьем курсе института, поэтому ей становилось трудно совмещать учебу со съемками.

Однако Мартынов, знавший актрису во времена учебы, отметил, что это были не все сложности. По его словам, Рязанова тогда была беременна.

«Андрюша, ну что же ты выдаешь все? Может, я и сейчас беременная?» — отшутилась артистка, которая не хотела делиться такими деталями.

У Раисы Рязановой был сын Данила Перов, который тоже пошел в актерскую профессию. В прошлом году его жизнь трагически оборвалась. Актриса ранее поделилась подробностями смерти сына и призналась, что его кончина стала для нее настоящим ударом.

актриса малахов рязанова
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Все новости / Шоу-бизнес / Приятель Раисы Рязановой рассказал о тайне актрисы на шоу Андрея Малахова
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