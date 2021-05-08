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Телеведущая Влащенко рассказала горькую правду о «главных партнерах Украины»

Политика
Телеведущая Влащенко рассказала горькую правду о «главных партнерах Украины»
Prt Scr youtube.com  /  Власть vs Влащенко

Киев, 8 мая. Креативный продюсер и ведущая телеканала «Украина 24» Наталья Влащенко в прямом эфире ответила на вопросы зрителей. Она поговорила в том числе о поддержке для страны.

В начале прямого эфира главного оппозиционного проекта Украины «Голос Правды» Наталья Влащенко призналась, что ей всегда нравилось читать комментарии в соцсетях. По ее мнению, среди хороших мыслей встречаются и негативные сообщения, но от этого никуда не деться Влащенко предупредила, что сначала будет отвечать на все вопросы по порядку, а когда их будет слишком много, начнет пропускать.

Один из вопросов касался Майдана-2014. У Натальи Влащенко поинтересовались, стала бы она поддерживать события 2014 года, если бы заранее знала, что потом произойдет. Телеведущая не задумываясь ответила, что осталась бы в стороне. Она стала понимать, что революция, это плохой инструмент для того, чтобы изменить жизнь в лучшую сторону. Затем Влащенко попросили перечислить главных партнеров Украины и получили неожиданный ответ.

«Я сейчас скажу страшную вещь: всем на нас наплевать. Всем! И всем – на всех, когда речь идет о международных отношениях. На самом деле, есть отношения не дружбы, а партнерства; когда с той или иной стороной по тем или иным причинам выгодно партнерство», — сказала в эфире Влащенко.

Креативный продюсер считает, что взаимовыгодное партнерство нужно строить вообще во всем. А базовое отношение Украины к самой себе должно быть направлено в первую очередь на политику национальных интересов.

украина партнеры Влащенко
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Все новости / Политика / Телеведущая Влащенко рассказала горькую правду о «главных партнерах Украины»
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