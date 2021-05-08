Организованные пляжи Греции открылись для отдыхающих

Афины, 8 мая. Любители отдохнуть у моря смогут провести время на организованных пляжах Греции, сообщил замглавы министерства защиты граждан Никос Хардалиас.

Местные жители и туристы уже неделю отдыхают на «диких» пляжах из-за жары. Теперь они смогут провести время с комфортом благодаря открытию организованных зон у моря. Однако на местах отдыха необходимо обеспечить соблюдение некоторых условий. Например, расстояние между зонтиками должно быть не менее четырех метров, а шезлонги придется обрабатывать антисептиками перед каждым новым гостем.

Открытие организованных пляжей является еще одним шагом к снятию ограничений, введенных на фоне коронавируса. Следующим этапом станет возобновление деятельности школ, теннисных кортов и летних кинотеатров. Через неделю можно будет посетить музеи и археологические достопримечательности.

Российские власти между тем рекомендуют гражданам планировать отдых внутри страны, чтобы избежать распространения COVID-19. Одним из самых популярных туристических направлений считается Крым, напомнили эксперты.