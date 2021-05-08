Киев, 8 мая. Украинский лидер Владимир Зеленский в своей речи не сказал ни слова о победе СССР над нацизмом, так как у него нет совести, считает экс-депутат Верховной рады Алексей Журавко.

Президент Украины выступил 8 мая по случаю так называемого Дня памяти и примирения, отмечаемый в Европе и США. Зеленский попытался сделать реверанс перед Западом, а для усиления эффекта разразился русофобскими высказываниями, возмутившими жителей государства. Позорная речь Зеленского накануне Дня Победы не содержала ни одного упоминания о героическом подвиге советского народа, победившего нацизм, отметил Журавко.

«И вот 8 мая, выстроив позади себя «героев АТО», Зеленский произнес речь о так называемой «российской агрессии», и ни слова не сказал о нашей Великой Победе! Что стоит одно только его предложение объединить Музей Великой Отечественной войны с мемориалом батальону «Азов» и прочими силовиками, мародерствующими в Донбассе», — считает бывший парламентарий.

Так называемая АТО стала настоящим позором для современной Украины, подчеркнул экс-депутат. По его мнению, это преступление Киева против своего же народа, за которое будут вскоре стыдить и наказывать его участников.

Ранее глава Луганской Народной Республики Леонид Пасечник заявил, что разрешение кризиса в Донбассе невозможно путем вступления Украины в состав Североатлантического альянса. По его словам, подключение к конфликту новых сторон приведет лишь к его усугублению и обострению.