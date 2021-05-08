Катя Гордон назвала «дешевой игрой» рыдания Ольги Бузовой после операции

Москва, 8 мая. Телеведущая, юрист и правозащитница Катя Гордон негативно высказалась о певице Ольге Бузовой, которой несколько дней назад сделали операцию.

Возмущение Гордон вызвало поведение исполнительницы хита «Мало половин», скрывшей от публики причину своей госпитализации. При этом Бузова публиковала видео в Instagram Stories, на которых плакала и жаловалась на тяжелый процесс восстановления.

«Ольга рыдает после наркоза, показывает катетеры, но молчит о причине госпитализации. Спекуляция на теме медицинского диагноза», — написала юрист в своем Telegram-канале.

По мнению правозащитницы, тайну из своей операции Бузова сделала вместе с пиар-менеджером. Гордон отметила, что молчание певицы о диагнозе даже спровоцировало слухи, будто бы исполнительница переборщила с запрещенными веществами на дне рождения короля эстрады Филипа Киркорова.

Как считает юрист, Бузовой нужно было либо хранить тайну об операции и не выкладывать видео с рыданиями после наркоза, либо рассказать поклонникам все, в том числе назвать диагноз.

«Оля не чует границ искренности и дешевой игры, пошлости и стиля. Человеку реально плохо, и это плохо он тоже продает», — возмутилась Гордон.

Ольга Бузова уже пошла на поправку после операции. Бывшей ведущей «Дома-2» разрешили выписаться из клиники и отправиться домой для дальнейшего восстановления.