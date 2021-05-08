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Актриса Екатерина Волкова заинтриговала фанатов снимком с округлившимся животом

  /   Обновлено: 08 мая 2021 20:31
Шоу-бизнес
Актриса Екатерина Волкова заинтриговала фанатов снимком с округлившимся животом
Агентство городских новостей Москва  /  Александр Авилов

Москва, 8 мая. Известная актриса театра и кино Екатерина Волкова опубликовала в соцсети снимок с округлившимся животом и призналась, что захотела вновь испытать радость материнства.

Звезда сериала «Скорая помощь» поделилась на своей странице в Instagram фото, которым немало удивила поклонников. В кадре она предстала с округлившимся животом, который бывает на седьмом или восьмом месяце беременности. Волкова призналась, что в последнее время ее часто посещают мысли об еще одном ребенке. Она решила поинтересоваться у своих фанатов, как они относятся к беременности после 40 лет.

«Забытое чувство — это волшебное состояние беременности. Когда младшие дети уже большие, а старшие не торопятся сделать тебя бабушкой. Иногда посещают мысли: а, может, рискнуть и родить еще малыша...» — написала 47-летняя артистка.

Опережая многочисленные вопросы, звезда предупредила, что снимок «в положении» был сделан во время съемок сериала «Весьма непрост». По сюжету героиня Екатерины Волковой находится на последних сроках беременности.

Большинство фолловеров поддержали артистку и посоветовали в этом вопросе прислушаться к своему сердцу. В комментариях отметили, что с современной медициной нет ничего невозможного, и можно родить даже после 50 лет.

Недавно бывшую возлюбленную рэпера Тимати, модель Анастасию Решетову, заподозрили в беременности. Слухи об интересном положении девушки спровоцировали кадры, опубликованные в Instagram Stories блогера Ангелины Дубровской, по совместительству являющейся пиар-менеджером модели.

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