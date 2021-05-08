Виктория Лопырева похвасталась идеальной фигурой в ярком купальнике

Москва, 8 мая. Модель, блогер и телеведущая Виктория Лопырева опубликовала на своей странице в Instagram пикантный снимок в розовом купальнике, который не оставил равнодушными ее подписчиков.

В кадре Лопырева позирует на песчаном пляже на фоне живописного морского пейзажа. Снимок был сделан на отдыхе в Дубае. Модель во всей красе продемонстрировала прекрасную фигуру и соблазнительные изгибы своего тела. Ярко-розовый купальник отлично подчеркнул ее идеальный загар.

Снимок вызвал бурную реакцию подписчиков, особенно — мужской части. Они восхитились стройностью и красотой 37-летней Виктории Лопыревой и осыпали ее комплиментами. Правда некоторые фолловеры признались, что не сразу узнали «Мисс Россию — 2003», а перепутали с другой моделью — Аленой Шишковой.

«Фигура — просто бомба! Королева пляжа!»; «Огонь! Огнище! Красотка нереальная!»; «А я подумала, что переборщила с фотошопом так, что не узнать», — написали в комментариях к посту.

Не так давно стало известно о новой должности модели. Блондинка вскоре будет работать в Москве, в Ассоциации менеджеров России. Ранее должность чиновника в Республике Коми получил ее супруг — Игорь Булатов. Пара поженилась в 2019 году, а в скором времени у них родился сын Марк Лионель.

Лопырева с удовольствием делится в соцсети фотографиями из своей жизни. Так, девушка удивила поклонников снимком, на котором запечатлена в черном платье с вырезом каре, подчеркнувшем ее пышный бюст.