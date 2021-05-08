Бывшая ведущая «Дома-2» Катя Жужа похвасталась переездом в шикарный загородный особняк

Москва, 8 мая. Бывшая ведущая реалити-шоу «Дом-2» и блогер Катя Жужа поделилась с поклонниками радостной новостью. Знаменитость перебралась в роскошный загородный дом.

Процесс переезда ведущая продемонстрировала в Instagram Stories. Сначала она заинтриговала подписчиков, показав, что проводит генеральную уборку в московской квартире. Однако затем Жужа похвасталась переездом.

«С 11 утра вывозят все вещи. Не думала, что у нас столько барахла накопилось… Все просто подчистую», — поделилась блогер.

Звезда «Дома-2» рассказала, что сбор вещей продлился весь день. Ведущая, ждущая рождения ребенка, очень устала от этого процесса. На видео, которые Жужа выкладывала в Stories, попали некоторые детали интерьера ее нового шикарного дома.

Знаменитость уже успела впервые позавтракать на новом месте жительства. Она отметила, что даже за городом может заказывать продукты с доставкой в особняк.

Катя Жужа замужем за автогонщиком Артемом Маркеловым. Она воспитывает дочь от предыдущих отношений и сына от нынешнего супруга. Хотя мальчик появился на свет летом прошлого года, блогер довольно быстро забеременела от мужа во второй раз. Пол будущего малыша супруги узнали на роскошной вечеринке.