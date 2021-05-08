Малина и ежевика могут снизить риск развития сердечных заболеваний

Москва, 8 мая. Ягоды могут быть особенно полезны для диабетиков и при борьбе с хроническими воспалениями и болезнями сердца. Врач-диетолог Келли Кеннеди раскрыла всю пользу малины и ежевики.

Малина является очень сладкой ягодой, но она безопасна для людей, страдающих от диабета. В ягоде содержится большое количество клетчатки, поэтому ее можно спокойно включить в рацион вместо порции фруктов, передает «Медик Форум».

Особенно полезной является ежевика. Чашка ежевики содержит 14 граммов углеводов и восемь граммов клетчатки. Названные ягоды обладают низким гликемическим индексом, поэтому они не способны поднять уровень сахара в крови.

Кроме того, малина и ежевика обладают флавоноидами и антиоксидантами растительными соединениями, которые могут снизить риск возникновения сердечных заболеваний. Также ягоды уменьшают уровень «плохого» холестерина в крови и снижают систолическое артериальное давление.

Врач добавила, что содержащие в ягодах антиоксиданты предотвращают организм от воспалений. Как раз воспаления и могут вызывать болезни сердца. Помимо малины и ежевики, противовоспалительными ягодами являются вишня и черника.

Недавно ученые рассказали, что употребление каши вместе с ягодами может продлить жизнь. Некоторые ягоды обладают свойствами, замедляющими старение.