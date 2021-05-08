Профессия адвоката сложная, но невероятно интересная. Стать адвокатом под силу далеко не каждому, ведь человек, решивший посвятить свою жизнь защите интересов других людей в суде, должен обладать острым умом и отличной памятью, уметь красиво и убедительно говорить, держать в голове большой массив информации и постоянно совершенствовать свои знания. Недаром представители этой профессии часто становятся героями фильмов и книг.

О том, как стать адвокатом, чем он отличается от юриста, а также о плюсах и минусах профессии мы решили узнать, что называется, из первых уст — у нашего постоянного эксперта адвоката Екатерины Антоновой.

фото из личного архива Екатерины Антоновой /

Когда и как появилась профессия адвоката

Адвокат — профессия древняя. Само ее название имеет латинские корни и происходит от слова «advocare», что в переводе на русский язык означает «призывать на помощь».

Первые правозащитники появились еще в Древнем Риме, и уже тогда, чтобы получить этот высокий статус, от претендентов требовалось успешно сдать экзамен. Имя прошедшего испытание вносилось в особые списки, которые назывались матрикулами.

В России довольно долго для рассмотрения того или иного дела было необходимо лично являться в суд, однако после того, как в 1649 году Земским собором было принято Соборное уложение (свод законов Русского государства), в исключительных случаях вместо истцов и ответчиков их интересы стали отстаивать поверенные или, как их еще называли, «стряпчие». Так в нашей стране стал зарождаться институт адвокатов. В XVII веке в России существовало уже целое сословие наемных работников, которые не переставали совершенствовать свою квалификацию. История знает немало славных имен, прославивших профессию: Ф. Н. Плевако, А. Я. Пассовер, А. А. Герке, А. Л. Боровиковский, А. Я. Поленов и многие другие.

После Октябрьской революции 1917 года для адвокатуры наступили черные времена. Отношение советской власти к адвокатам было однозначным. Ленин высказывался о профессии резко отрицательно, предлагая «ставить интеллигентскую сволочь в осадное положение». Наказ вождя пролетариата исполнялся неукоснительно: многие специалисты были арестованы и отправлены в лагеря или были вынуждены покинуть страну.

В современной России адвокат — одна из самых уважаемых и хорошо оплачиваемых профессий, важнейший элемент и основа гражданского общества. 26 апреля 2002 года был подписан документ, играющий определяющую роль для адвокатуры в нашей стране. Федеральный закон «Об адвокатской деятельности и адвокатуре в РФ» наделил профессиональное сообщество статусом независимой корпорации, сделав институт полностью независимым от государственных органов.

Федеральное агентство новостей /

Юрист и адвокат: в чем разница. Как становятся адвокатами?

Екатерина Антонова объясняет, что если говорить простыми словами, то каждый адвокат является юристом, но далеко не любой юрист может стать адвокатом.

Начать познавать азы юриспруденции можно и после окончания 9 класса, отправившись получать среднее специальное образование в соответствующем учебном заведении, или после 11 — поступив на юридический факультет вуза. После получения диплома юрист имеет довольно широкий круг возможностей для трудоустройства и может работать, например, в органах внутренних дел, суде или прокуратуре или заниматься частной практикой.

Стать адвокатом значительно сложнее. Для этого нужно не только иметь высшее образование, но и сдать квалификационный экзамен, чтобы получить адвокатский статус и стать членом адвокатской палаты. Кроме того, придется предварительно поработать юристом или помощником адвоката в течение как минимум двух лет перед тем, как принять присягу и получить удостоверение.

На этом различия между профессиями не заканчиваются.

Адвокат

В обязательном порядке имеет высшее образование.

Сдает квалификационный экзамен и принимает присягу, чтобы иметь возможность практиковать.

Может заниматься уголовными делами.

Имеет членство в коллегии, кабинете или бюро. Не может открывать ИП и заниматься иной коммерческой деятельностью, кроме преподавательской, творческой или научной.

Наделен правом отправлять адвокатские запросы в государственные органы и компании. За незаконный отказ предоставить соответствующую информацию правозащитнику предусмотрена административная ответственность.

Работа адвоката регламентируется соответствующим Федеральным законом и кодексом профессиональной этики.

Основанием для оказания услуги является договор или ордер.

Помимо 13% подоходного налога делает обязательные взносы в коллегию, где имеет членство, а также в Пенсионный фонд и Фонд обязательного медицинского страхования.

На адвоката возложена обязанность по сохранению клиентской тайны, что дает ему право не свидетельствовать против своего подзащитного в суде.

Сведения о лицах, получивших право на осуществление адвокатской деятельности, хранятся в открытом реестре.

Уровень дохода успешного адвоката весьма высок, однако не гарантирован.

Проходит повышение квалификации каждые пять лет.

Юрист

Юристом можно стать, окончив колледж.

Начать работать можно с дипломом о средне-специальном или высшем образовании.

Не имеет такого исключительного права.

Может трудиться по найму или занимать руководящие должности в юридических конторах, а также вести предпринимательскую деятельность.

Имеет возможность запрашивать требуемые данные лишь в судебном порядке.

Работает в соответствии с общепринятыми нормами гражданского права.

Деятельность регулируется трудовым договором.

Платит стандартный подоходный налог, как и все остальные трудящиеся.

Не обременен адвокатской тайной.

Деятельность не подлежит обязательному лицензированию.

Имеет стабильную ежемесячную оплату труда.

Закон не предусматривает обязательного повышения квалификации.

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Чем занимается адвокат

Круг обязанностей адвоката достаточно широк. Правозащитники оказывают следующие виды юридической помощи:

консультирование клиентов по юридическим вопросам;

составление заявлений, запросов, жалоб, ходатайств и прочих юридических документов в различные ведомства;

представление интересов клиента в конституционном, гражданском, административном, уголовном судопроизводствах;

участие в разбирательствах в третейском, международном коммерческом и иных судах;

представление интересов клиента в различных госорганах и прочих структурах, в том числе иностранных, а также в налоговых правоотношениях.

«Если вам требуется квалифицированная юридическая помощь, следует воспользоваться услугами профессионального правозащитника, нежели пытаться действовать самостоятельно, — советует Екатерина Антонова. — Прежде всего адвокат обладает необходимыми знаниями и умениями, обязательно имеет высшее юридическое образование и приступает к работе, только получив как минимум двухгодичный опыт в качестве помощника или юриста. Кроме того, адвокаты постоянно учатся и регулярно повышают свою квалификацию, а значит, в курсе всех изменений и нововведений в законодательстве».

«Для того чтобы одержать победу в суде, нужно владеть дополнительными сведениями, — продолжает эксперт. — Адвокат составляет и направляет запросы в различные организации и структуры с целью получить необходимую информацию, что практически не под силу обычному человеку, не обладающими адвокатскими полномочиями».

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Куда пойти учиться

Человека, который решил связать свою жизнь с адвокатурой, ждет трудный и долгий путь к профессии мечты, но, успешно пройдя все этапы, самые упорные и трудолюбивые получат в награду интереснейшую, престижную и высокооплачиваемую работу. Точно сказать, сколько зарабатывает адвокат сложно, поскольку верхней планки здесь практически не существует.

Екатерина Антонова рассказывает, что, согласно статье 9 Федерального закона «Об адвокатской деятельности и адвокатуре в Российской Федерации», статус адвоката может получить тот, кто имеет диплом о высшем образовании либо ученую степень в области юриспруденции. При этом образовательная программа, по которой студент проходил обучение, должна иметь государственную аккредитацию.

Профессиональных юристов в нашей стране готовят в очень многих государственных и частных высших учебных заведениях. По сложившейся традиции в список наиболее престижных и желанных для поступления среди абитуриентов и их родителей входят МГУ им. М. В. Ломоносова, РЭУ им. Г. В. Плеханова, Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики», Московский государственный юридический университет им. О. Е. Кутафина и некоторые другие вузы.

Какие же предметы нужно сдавать, чтобы учиться на адвоката?

Для поступления на юридический факультет школьникам потребуется сдать обязательные русский язык и базовый уровень по математике, без которых невозможно получение аттестата, а значит, и поступление куда бы то ни было вообще.

Помимо основных, будущих абитуриентов ждут дополнительные ЕГЭ по истории и обществознанию. Крайне желательно, чтобы набранные по ним баллы были максимально выше установленных проходных, поскольку конкурс на бюджетные места традиционно высок.

Если в планах у будущего выпускника юридического факультета есть намерение работать за границей, то нужно иметь в виду, что адвокату, специализирующемуся на уголовных делах, для начала практики придется получать соответствующую лицензию. Если речь идет о гражданских делах, то нужно узнавать требования, существующие в конкретной стране. Например, в США совсем иначе построена вся система юридического образования и адвокатской деятельности в целом, поэтому весь курс обучения придется пройти заново.

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Какими качествами должен обладать хороший адвокат

Чтобы построить блестящую адвокатскую карьеру, недостаточно лишь получить юридическое образование и сдать квалификационный экзамен. Хорошего адвоката, помимо полученных знаний, создает целый набор личностных качеств, которыми он должен обладать, чтобы суметь построить успешную карьеру. Среди них:

Честность

Принципиальность

Красноречие

Острый и пытливый ум

Отличная память

Любознательность

Внимательность

Умение слушать и слышать

Уверенность в себе

Целеустремленность

Сдержанность

Умение хранить тайны

Смелость

Порядочность

Пунктуальность

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Плюсы и минусы профессии адвоката

Как и любая другая профессия, труд адвоката имеет свои положительные и отрицательные стороны, о которых должен знать каждый, кто решил стать правозащитником.

Среди плюсов специальности можно выделить следующие:

Престижность

Высокая оплата труда

Интересная высокоинтеллектуальная работа

Масса возможностей для реализации себя как профессионала

Возможность самостоятельно регулировать свою занятость и график

Знание законов полезно для повседневной жизни

Постоянное саморазвитие

Высокая удовлетворенность своими достижениями

Из минусов Екатерина Антонова называет:

Колоссальное эмоциональное напряжение

Разочарование в случае проигранных дел

Высокий уровень ответственности

Ненормированный рабочий день

Необходимость постоянно совершенствовать свои профессиональные знания

Сложное обучение и старт карьеры

Необходимость перерабатывать большие объемы информации

Высокая конкуренция на рынке труда

«Когда ты добиваешься, например, оправдательного приговора для человека, которому грозил пожизненный срок, — подытоживает Екатерина Антонова, — ты понимаешь, что выбрал этот тяжелый трудный путь работы адвокатом не зря! Ты спас человеку жизнь! А это лучшая награда для защитника!»