Восстановление партнерства: зачем Пакистану примирение с Саудовской Аравией

Премьер-министр Пакистана Имран Хан посетил саудовский город Джидда, где встретился с наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммадом бин Салманом Аль Саудом. Результатом беседы политиков стало подписание нескольких новых соглашений и договоренностей о восстановлении отношений между государствами, ранее усложнившихся из-за разногласий по поводу проблемы региона Кашмир.

«Политики подтвердили глубину отношений между двумя братскими странами и подчеркнули важность расширения и интенсификации аспектов двустороннего сотрудничества и координации», — говорится в заявлении МИД Саудовской Аравии по итогам встречи.

PM Imran Khan was given a warm welcome by Saudi officials in the western coastal city of Jeddah.@ImranKhanPTI #PMIKinKSA #PMIKinSaudia #jeddah pic.twitter.com/CMiK7W34JU — The_Nation (@The_Nation) May 8, 2021

В поводах для разногласий и причинах примирения Саудовской Аравии и Пакистана разбиралась международная редакция Федерального агентства новостей.

Утрата контакта

Эр-Рияд и Исламабад исторически известны крепкими дружественными связями. Однако в августе 2020 года их отношения серьезно охладели. Причиной тому стали резкие заявления главы МИД Пакистана Шаха Махмуда Куреши, раскритиковавшего Организацию исламского сотрудничества (ОИС) за игнорирование действий Индии в Кашмире — спорном регионе, на который претендуют Нью-Дели и Исламабад.

Министр заявил о возможном расколе союза мусульманских стран и выразил намерение провести дискуссию по спорной области с теми государствами ОИС, которые поддерживают пакистанскую позицию.

Pakistan lashes out at Saudi-led OIC silence on Kashmirhttps://t.co/R2J59XP7Nw pic.twitter.com/bGXGrj5LLV — Yeni Şafak English (@yenisafakEN) August 7, 2020

В настоящее время Кашмир не имеет четкой установленной границы. В 1947 году, после объявления независимости Британской Индии, она по религиозному признаку разделилась на два государства. Сейчас в спорный регион разделяет линия фактического контроля.

На подведомственных Нью-Дели территориях Кашмира проживает значительное количество мусульман. Исламабад выступает с осуждением внутренней политики индийского руководства в отношении нацменьшинства и говорит о геноциде исламского населения. В связи с этим он требует от международного сообщества осуждения политики Индии, которая в свою очередь считает претензии Пакистана посягательством на суверенитет и вмешательством во внутренние дела государства.

Позиция саудитов

Причина бездействия саудитов по кашмирскому вопросу, возможно, заключалась в их желании сохранить нейтралитет в пакистано-индийском конфликте. Несмотря на союз с Исламабадом, Нью-Дели является одним из ключевых экономических партнеров Эр-Рияда и крупным импортером саудовской нефти.

Саудовская Аравия претендует на лидерство в Организации исламского сотрудничества, штаб-квартира которого располагается на территории Джидды. Выступление же пакистанского министра Шаха Махмуда Куреши подрывало ценности союза и его руководства.

Ответом саудовских властей на тот шаг Исламабада стал отзыв 1 млрд долларов из трехмиллиардного кредита Пакистану, необходимого стране для покупки нефти.

Saudi Arabia did not take kindly to this overt pressure. It immediately recalled a $1 billion loan, part of a $3 billion loan it had given Pakistan in November 2018. China stepped in to cover Pakistan with a replacement loan @MadihaAfzal https://t.co/ext0ADrcLr — Khalid BALOCH (@KhalidMamsani) August 25, 2020

Исламабад практически не имеет своих запасов черного золота: при добыче в 95 тысяч баррелей в сутки страна потребляет свыше 400 тысяч баррелей ежедневно. По этой причине стабильность экономики государства зависит от устойчивых поставок энергоносителей из-за рубежа, на которые требуются деньги.

Кроме того, ранее Исламабад отказывался участвовать в военной операции саудовской коалиции в Йемене, направленной против повстанцев-хуситов из движения «Ансар Аллах». Это обстоятельство также можно назвать отягчающим, добавляющим напряжения двусторонним отношениям.

Визит Имрана Хана в Саудовскую Аравию, судя по всему, растопил лед и позволил вновь активизировать сотрудничество между странами.

Восстановление связей и новые договоры

По итогам встречи пакистанского премьера с саудовским наследным принцем были заключены пять новых соглашений.

«Я очень рад сказать, что атмосфера этих встреч была очень благоприятной, и то дружелюбие, которое было замечено, ясно демонстрирует продвижение вперед», — рассказал глава МИД Пакистана Шах Махмуд Куреши.

Имран Хан и Мухаммад бин Салман подписали Меморандум о взаимопонимании между государствами. В соответствии с его положениями в ближайшее время будет создан Высший пакистано-саудовский координационный совет, на который возложена задача разработки «Структурированного плана взаимодействия» стран на институциональном уровне.

«В ходе встречи была достигнута договоренность о дальнейшем укреплении, углублении и диверсификации существующих двусторонних политических, экономических, торговых, оборонных связей и связей в области безопасности», — отмечается в сообщении пакистанского внешнеполитического ведомства.

Prime Minister @ImranKhanPTI signed a memorandum of understanding (MoU) on various agreements between Pakistan and Saudi Arabia after a delegation-level meeting in Saudi Arabia. ???????????????????? pic.twitter.com/Tk1PrveUmD — Sheikh Rashid Ahmed (@ShkhRasheed) May 7, 2021

Куреши отметил, что для реализации масштабных совместных планов странам в ближайшие 10 лет потребуется не менее десяти миллионов рабочих. Большинство из них составят пакистанцы, что позволит государству снизить проблему безработицы.

При этом Эр-Рияд выделит 500 млн долларов из Саудовского фонда развития, которые будут потрачены на реализацию в Пакистане гидроэнергетических, водных и инфраструктурных проектов.

Saudi Arabia and Pakistan have signed the agreement to establish the Saudi Arabia-Pakistan Supreme Coordination Council which will be organized into three pillars: 1) political/security 2) economic and 3) cultural/social in order to enhance strategic cooperation #EmergingPakistan pic.twitter.com/0ceVGPD5ry — Emerging Pakistan (@dev9_) May 8, 2021

Помимо этого, фактически лидеры двух государств подписали договоры об обмене заключенными, борьбе с преступностью и незаконным оборотом наркотиков.

Куреши, заявление которого в свое время стало яблоком раздора в дестабилизации отношений Пакистана и Саудовской Аравии, также подчеркнул, что на переговорах стороны обсудили в том числе и планы развития Организации исламского сотрудничества.

В поисках партнеров

Переход к примирению между двумя странами, безусловно, основан на взаимной выгоде, которая перевешивает их политические разногласия.

Для Эр-Рияда укрепление партнерства с Исламабадом прежде всего обезопасит его многолетние инвестиции в дружественное государство. С учетом курса саудитов на диверсификацию экономики за счет реализации различных проектов в других государствах, мир с Пакистаном является залогом безопасности находящихся там активов.

Федеральное агентство новостей /

Инициативность Имрана Хана в свою очередь также обусловлена прагматичным интересом. В соответствии с новым экономическим видением Пакистана в настоящее время он предпринимает усилия по улучшению отношений со странами персидского залива.

До поездки в Джидду Имран Хан уже посетил Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ). Там повестка переговоров была практически аналогична — сотрудничество в сферах торговли, инвестиций, инфраструктуры, технологий, трудоустройства для пакистанцев.

Islamabad has realized it must increase Saudi stakes in Pakistan. And if Imran Khan plays his cards right, he just might be able to achieve that in his visit to Riyadh this weekend, @nhd00 writes. https://t.co/HPYlRzggCV — Foreign Policy (@ForeignPolicy) May 8, 2021

Пакистанское руководство поступилось своими принципами по кашмирскому вопросу и статусу ОИС. Агрессия по отношению к давним партнерам, желающим сохранить право на нейтралитет в отдельных вопросах, не стала эффективным шагом, что, вероятно, и осознало пакистанское руководство.

Отказ от такой политики в результате становится выгодным, тем более что примирение оказалось плодотворным и стало причиной появления новых договоров с богатыми ближневосточными государствами.