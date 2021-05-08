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Восстановление партнерства: зачем Пакистану примирение с Саудовской Аравией

Весь мир
Восстановление партнерства: зачем Пакистану примирение с Саудовской Аравией
ФАН  / 

Премьер-министр Пакистана Имран Хан посетил саудовский город Джидда, где встретился с наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммадом бин Салманом Аль Саудом. Результатом беседы политиков стало подписание нескольких новых соглашений и договоренностей о восстановлении отношений между государствами, ранее усложнившихся из-за разногласий по поводу проблемы региона Кашмир.

«Политики подтвердили глубину отношений между двумя братскими странами и подчеркнули важность расширения и интенсификации аспектов двустороннего сотрудничества и координации», — говорится в заявлении МИД Саудовской Аравии по итогам встречи.

В поводах для разногласий и причинах примирения Саудовской Аравии и Пакистана разбиралась международная редакция Федерального агентства новостей. 

Утрата контакта

Эр-Рияд и Исламабад исторически известны крепкими дружественными связями. Однако в августе 2020 года их отношения серьезно охладели. Причиной тому стали резкие заявления главы МИД Пакистана Шаха Махмуда Куреши, раскритиковавшего Организацию исламского сотрудничества (ОИС) за игнорирование действий Индии в Кашмире — спорном регионе, на который претендуют Нью-Дели и Исламабад.

Министр заявил о возможном расколе союза мусульманских стран и выразил намерение провести дискуссию по спорной области с теми государствами ОИС, которые поддерживают пакистанскую позицию.

В настоящее время Кашмир не имеет четкой установленной границы. В 1947 году, после объявления независимости Британской Индии, она по религиозному признаку разделилась на два государства. Сейчас в спорный регион разделяет линия фактического контроля.

На подведомственных Нью-Дели территориях Кашмира проживает значительное количество мусульман. Исламабад выступает с осуждением внутренней политики индийского руководства в отношении нацменьшинства и говорит о геноциде исламского населения. В связи с этим он требует от международного сообщества осуждения политики Индии, которая в свою очередь считает претензии Пакистана посягательством на суверенитет и вмешательством во внутренние дела государства.

Позиция саудитов

Причина бездействия саудитов по кашмирскому вопросу, возможно, заключалась в их желании сохранить нейтралитет в пакистано-индийском конфликте. Несмотря на союз с Исламабадом, Нью-Дели является одним из ключевых экономических партнеров Эр-Рияда и крупным импортером саудовской нефти.

Саудовская Аравия претендует на лидерство в Организации исламского сотрудничества, штаб-квартира которого располагается на территории Джидды. Выступление же пакистанского министра Шаха Махмуда Куреши подрывало ценности союза и его руководства.

Ответом саудовских властей на тот шаг Исламабада стал отзыв 1 млрд долларов из трехмиллиардного кредита Пакистану, необходимого стране для покупки нефти.

Исламабад практически не имеет своих запасов черного золота: при добыче в 95 тысяч баррелей в сутки страна потребляет свыше 400 тысяч баррелей ежедневно. По этой причине стабильность экономики государства зависит от устойчивых поставок энергоносителей из-за рубежа, на которые требуются деньги.

Кроме того, ранее Исламабад отказывался участвовать в военной операции саудовской коалиции в Йемене, направленной против повстанцев-хуситов из движения «Ансар Аллах». Это обстоятельство также можно назвать отягчающим, добавляющим напряжения двусторонним отношениям.

Визит Имрана Хана в Саудовскую Аравию, судя по всему, растопил лед и позволил вновь активизировать сотрудничество между странами.

Восстановление связей и новые договоры

По итогам встречи пакистанского премьера с саудовским наследным принцем были заключены пять новых соглашений.

«Я очень рад сказать, что атмосфера этих встреч была очень благоприятной, и то дружелюбие, которое было замечено, ясно демонстрирует продвижение вперед», — рассказал глава МИД Пакистана Шах Махмуд Куреши.

Имран Хан и Мухаммад бин Салман подписали Меморандум о взаимопонимании между государствами. В соответствии с его положениями в ближайшее время будет создан Высший пакистано-саудовский координационный совет, на который возложена задача разработки «Структурированного плана взаимодействия» стран на институциональном уровне.

«В ходе встречи была достигнута договоренность о дальнейшем укреплении, углублении и диверсификации существующих двусторонних политических, экономических, торговых, оборонных связей и связей в области безопасности», — отмечается в сообщении пакистанского внешнеполитического ведомства.

Куреши отметил, что для реализации масштабных совместных планов странам в ближайшие 10 лет потребуется не менее десяти миллионов рабочих. Большинство из них составят пакистанцы, что позволит государству снизить проблему безработицы.

При этом Эр-Рияд выделит 500 млн долларов из Саудовского фонда развития, которые будут потрачены на реализацию в Пакистане гидроэнергетических, водных и инфраструктурных проектов.

Помимо этого, фактически лидеры двух государств подписали договоры об обмене заключенными, борьбе с преступностью и незаконным оборотом наркотиков.

Куреши, заявление которого в свое время стало яблоком раздора в дестабилизации отношений Пакистана и Саудовской Аравии, также подчеркнул, что на переговорах стороны обсудили в том числе и планы развития Организации исламского сотрудничества.

В поисках партнеров

Переход к примирению между двумя странами, безусловно, основан на взаимной выгоде, которая перевешивает их политические разногласия.

Для Эр-Рияда укрепление партнерства с Исламабадом прежде всего обезопасит его многолетние инвестиции в дружественное государство. С учетом курса саудитов на диверсификацию экономики за счет реализации различных проектов в других государствах, мир с Пакистаном является залогом безопасности находящихся там активов.

Восстановление партнерства: чем обернется примирение Пакистана с Саудовской Аравией
Федеральное агентство новостей  / 

Инициативность Имрана Хана в свою очередь также обусловлена прагматичным интересом. В соответствии с новым экономическим видением Пакистана в настоящее время он предпринимает усилия по улучшению отношений со странами персидского залива.

До поездки в Джидду Имран Хан уже посетил Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ). Там повестка переговоров была практически аналогична — сотрудничество в сферах торговли, инвестиций, инфраструктуры, технологий, трудоустройства для пакистанцев.

Пакистанское руководство поступилось своими принципами по кашмирскому вопросу и статусу ОИС. Агрессия по отношению к давним партнерам, желающим сохранить право на нейтралитет в отдельных вопросах, не стала эффективным шагом, что, вероятно, и осознало пакистанское руководство.

Отказ от такой политики в результате становится выгодным, тем более что примирение оказалось плодотворным и стало причиной появления новых договоров с богатыми ближневосточными государствами.

саудовская аравия пакистан
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