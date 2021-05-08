Автолюбителям объяснили, какие ошибки «убивают» турбомотор

Москва, 8 мая. Турбоагрегаты пользуются большим спросом. Однако многие автолюбители не умеют правильно обращаться с двигателем и допускают ошибки.

Часто турбированный агрегат выходит из строя на фоне так называемого «масляного голодания». Водитель просто не контролирует уровень масла, что приводит к проблеме. Не лучшим образом сказывается на двигателе привычка шоферов заранее выключать его после окончания поездки. Горячий узел перестает смазываться маслом, в результате чего возникают поломки, передает Car.ru.

Встречаются автомобилисты, которые слишком бережно относятся к машинам и не позволяют им работать с серьезной нагрузкой — далеко не всегда такой подход будет правильным. Кроме того, не рекомендуется заправлять транспортное средство дешевым топливом из-за опасности детонации. Эксперты ранее перечислили пять основных требований, которые в первую очередь проверяют в ходе технического осмотра автомобиля.