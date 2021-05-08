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Памятные таблички на мемориале «Стойкости комсомольской» восстановят до 9 мая

  /   Обновлено: 08 мая 2021 20:23
Происшествия
Памятные таблички на мемориале «Стойкости комсомольской» восстановят до 9 мая
Новостное агентство «Харьков».  /  Степан Яцко

Краснодар, 8 мая. Таблички, разрушенные неизвестными на территории мемориала, расположенного на горе Семашко, вернутся на свои места к утру 9 мая.

Власти Туапсинского района распорядились восстановить мемориальные таблички, которые были установлены на территории памятника «Стойкости комсомольской», сообщает источник ФАН. Реставрационные работы будут проведены завтра.

Вероятно, таблички пострадали от действий вандалов. Также рассматривается версия о влиянии природных факторов. Уточняется, что сам памятник в результате инцидента не пострадал.

Правоохранительные органы продолжают проверку по факту происшествия. Следователи инициировали изъятие материалов для принятия процессуального решения, писал ФАН.

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Все новости / Происшествия / Памятные таблички на мемориале «Стойкости комсомольской» восстановят до 9 мая
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