Британцы посоветовали Зеленскому не надеяться на США и «выпить чего покрепче»

Лондон, 8 мая. Читатели британского издания посоветовали президенту Украины Владимиру Зеленскому не сильно рассчитывать на коллегу из США Джо Байдена и «выпить чего покрепче».

Американский госсекретарь Энтони Блинкен перед встречей с руководством Украины заявил, что США готовы ответить России, если Москва будет вести себя «агрессивно». В то же время дипломат придерживается мнения, что Вашингтону нужны предсказуемые и стабильные отношения с Кремлем.

Пользователи Сети из Великобритании, комментируя антироссийскую политику Белого дома, посоветовали властям Украины и президенту Зеленскому не надеяться на значительную поддержку со стороны США.

«Если вы рассчитываете на шаловливого дедушку (президента США Джо. — Прим. ФАН) Байдена, то лучше выпейте — чего покрепче», — написал пользователь Herbie09.

Юзер под ником Ivan Smyth иронично предположил, что Блинкен приезжал на Украину, чтобы забрать деньги Джо Байдена и его сына Хантера. Следующий комментатор заметил, что Россия не будет молча реагировать на агрессивную политику Киева и Вашингтона.

«Ни восток Украины, ни Белоруссию Россия не сдаст ни при каких обстоятельствах», — считает lighting_one.

Как стало известно ранее, Владимир Зеленский вместе с послами G7 прибыл в Донбасс.