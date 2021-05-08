В Екатеринбурге состоялась церемония возложения цветов к памятнику маршалу Жукову

Екатеринбург, 8 мая. Цветы и венки к памятнику маршалу Победы Георгию Константиновичу Жукову в Екатеринбурге возложены солдатами и офицерами Центрального военного округа (ЦВО).

Церемония состоялась возле главного здания штаба ЦВО, об этом сообщили представители российского министерства обороны.

Она прошла в преддверии Дня Победы, который широко отмечается в этом году по всей России, от Калининграда и до Владивостока. В российской столице число участников парада Победы составит более 12 тысяч военнослужащих.

Ранее сообщалось о проведении шествия «Бессмертного полка» в Мадриде, в ходе акции будут розданы георгиевские ленты, в ней примут участие как российские эмигранты и их потомки, таки и коренные жители Испании.