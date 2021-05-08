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Певица Глюкоза поздравила старшую дочь с 14-летием

Шоу-бизнес
Певица Глюкоза поздравила старшую дочь с 14-летием
instagram.com  /  @glukozamusic

Москва, 8 мая. Популярная певица Наталья Чистякова-Ионова, известная под псевдонимом Глюкоза, показала милые и забавные снимки старшей дочери Лидии, которой 8 мая исполнилось 14 лет.

Артистка на своей странице в Instagram опубликовала трогательное поздравление для дочери. Глюкоза редко делится в соцсетях снимками старшей наследницы, однако в честь праздника сделала исключение. Она сопроводила свое послание архивными кадрами, на которых видно, как малышка превращалась в юную девушку, а точнее — в отвязного панка.

«С днем рождения, моя петарда! 14 лет! Время летит, и ты становишься все увереннее, умнее и опытнее! Но все-таки ты еще ребенок, и пускай так будет подольше», — обратилась певица к дочери, добавив, что сильно ее любит.

В комментариях поклонники присоединись к поздравлениям, а также отметили, что Лидия является просто копией своей звездной мамы. Фолловеры даже предположили, что девочка, скорее всего, такая же бунтарка, какой была и сама Глюкоза в ее возрасте.

«Поздравляю! Больших свершений, радости, здоровья и любви!»;

«С рождением дочки Вас. В этот день Вы стали мамой»;

«Талантливая! Вся в маму!» — написали пользователи Сети.

Глюкоза не так давно призналась, что в детстве была далеко не самым прилежным ребенком. По словам звезды, она была настоящей грозой района и постоянно что-то вытворяла. Из-за хулиганского поведения она даже состояла на учете в детской комнате милиции.

дети глюкоза семья певица
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Все новости / Шоу-бизнес / Певица Глюкоза поздравила старшую дочь с 14-летием
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