В Латвии назвали «чужой» Вторую мировую войну

Рига, 8 мая. Вторая мировая война была для Латвии «чужой», так как страна не участвовала в ней, заявил президент республики Эгилс Левитс в беседе с местными журналистами.

Глава республики подчеркнул, что победа над нацизмом «не принесла стране освобождения». Однако Латвия проявляет солидарность с теми, кто был освобожден, уточнили в сообщении.

Левитс сказал, что в Латвии с окончанием военных действий одна оккупационная власть якобы сменила другую. В субботу президент страны возложил цветы на Братском кладбище в Риге.

В апреле власти Латвии заявили о высылке российского дипломата из республики. Решение было принято в знак солидарности с Чехией.