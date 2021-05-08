Ученые из России нашли в инжире заменяющее антибиотики вещество

Москва, 8 мая. Российские ученые, представляющие Воронежский, Казанский госуниверситеты и Санкт-Петербургский электротехнический университет, обнаружили в инжире необычное вещество.

Оно способно заменить антибиотики. Это фицин, который получают из латекса фигового дерева. Российские исследователи опробовали обнаруженное ими вещество на лабораторных крысах. Они добавляли его в мази и гели, которые можно накладывать на различные поражения.

У подопытных грызунов гнойные раны заживали в полтора раза быстрее благодаря фицину. Это вещество способно разрушить бактериальные пленки на самой ране. Изначально фицин разрыхляет их. Затем лекарство быстро и эффективно проникает в рану.

Инжир — это продукт, который можно употреблять, чтобы поддерживать фигуру в порядке. Он богат калием и магнием. К тому же инжир обеспечивает хорошее кровообращение в организме.