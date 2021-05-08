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Меркель выступила против отказа от патентов на вакцины

  /   Обновлено: 08 мая 2021 20:18
Общество
Меркель выступила против отказа от патентов на вакцины
Global Look Press  /  Darmer/Davids

Лиссабон, 8 мая. Канцлер Германии Ангела Меркель выступила против отказа от патента на вакцины от коронавируса во время пресс-конференции по итогам неформального саммита ЕС.

Выдача лицензий на вакцины от коронавируса позволит обеспечивать и контролировать качество медикаментов. Приостановка патентов на вакцины от коронавируса не решит проблему нехватки препарата, объяснила свою точку зрения Меркель.

Правительство Индии и ЮАР предложило отказаться от лицензий на вакцины осенью 2020 года. По мнению авторов инициативы, этот шаг позволит бедным государствам получить доступ к жизненно важным препаратам. Мнение разных стран мира по этому вопросу разделились.

Меркель прошла вакцинацию от коронавируса 16 апреля. Врачи использовали для процедуры препарат англо-шведской фармацевтической компании AstraZeneca. По мнению канцлера Германии, только прививки от COVID-19 позволят миру победить пандемию.

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