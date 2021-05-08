Мемориал на горе Семашко в Туапсе уцелел после атаки вандалов

Краснодар, 8 мая. Таблички, установленные туристами на военном памятнике в Туапсинском районе, были разрушены. Сам мемориал полностью уцелел.

Памятник «Стойкости комсомольской», установленный на вершине горы Семашко, не пострадал от действий вандалов, сообщает источник ФАН.

Злоумышленники разрушили мемориальные таблички, установленные туристами. Также рассматривается версия, что данные объекты пострадали из-за природных факторов.

Стражи порядка продолжают проверку по факту инцидента. СК уже инициировал изъятие материалов у полиции для принятия процессуального решения, писал ФАН.