Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
08 мая 20:55
+ {{ $store.state.rightWidget.counter }}
новостей
20:55
Общество
О профессии адвоката из первых уст: как стать и куда пойти учиться
20:55
Происшествия
Томич избил инспектора ДПС в Новосибирске и стал фигурантом уголовного дела
20:55
Весь мир
Турция рассчитывает усилить партнерство с Евросоюзом
20:54
Наука
Ученые из Индии отметили рост случаев дерматита рук из-за COVID-19
20:54
Происшествия
Вывешенный накануне Дня Победы флаг СССР вызвал скандал на Украине
20:53
Шоу-бизнес
Лена Миро объяснила, как Джиган и Самойлова смогли позволить себе роскошный отдых на яхте
20:53
Общество
Сенатор Леонов предложил дать россиянкам с детьми дополнительный выходной
20:53
Происшествия
СК начал проверку по факту задержки льготных лекарств в Новосибирске
20:51
Общество
Власти Кипра ослабят ограничения для вакцинированных туристов
20:51
Экономика
Названы российские банки, скорректировавшие ипотечные ставки
20:50
Общество
Украина опасается безразличия западных стран после запуска «Северного потока — 2»
20:49
Общество
Фасад дома правительства в Самаре превратится в мультимедийный экран
20:47
Весь мир
Солнечную электростанцию в окрестностях столицы ЦАР запустят до конца года
20:47
Общество
Хирург перечислил продукты, которые вызывают обострение панкреатита
20:47
Происшествия
Неосторожность курганского «охотника» привела к эвакуации многоэтажного дома
20:45
Общество
Мировой рекорд по числу поженившихся пар установлен на канатной дороге в Москве
20:44
Происшествия
Четырехлетний мальчик попал в больницу после аварии в Волжском
20:41
Шоу-бизнес
Звезда «Топей» Екатерина Шпица похвасталась поездкой на Сейшельские острова
20:40
Наука
Обнаружен ген, приводящий к полной потере слуха
20:40
Весь мир
Власти ЦАР борются с британским штаммом коронавируса
Все новости

Мемориал на горе Семашко в Туапсе уцелел после атаки вандалов

  /   Обновлено: 08 мая 2021 20:08
Происшествия
Мемориал на горе Семашко в Туапсе уцелел после атаки вандалов
 /  Федеральное агентство новостей

Краснодар, 8 мая. Таблички, установленные туристами на военном памятнике в Туапсинском районе, были разрушены. Сам мемориал полностью уцелел.

Памятник «Стойкости комсомольской», установленный на вершине горы Семашко, не пострадал от действий вандалов, сообщает источник ФАН.

Злоумышленники разрушили мемориальные таблички, установленные туристами. Также рассматривается версия, что данные объекты пострадали из-за природных факторов.

Стражи порядка продолжают проверку по факту инцидента. СК уже инициировал изъятие материалов у полиции для принятия процессуального решения, писал ФАН.

памятник мемориал вандал туапсе разрушение
Комментировать
Самое популярное
Блогер Лена Миро назвала диагноз прооперированной Ольги Бузовой
Шоу-бизнес 172577 7 мая 2021
Блогер Лена Миро назвала диагноз прооперированной Ольги Бузовой
Наполнение Северо-Крымского канала водой окрестили новым чудом
Общество 168346 7 мая 2021
Наполнение Северо-Крымского канала водой окрестили новым чудом
«Газпром» посадил ЕС на голодный паек, лишив США коррупционного «гешефта» на Украине
Экономика 91488 7 мая 2021
«Газпром» посадил ЕС на голодный паек, лишив США коррупционного «гешефта» на Украине
Роспотребнадзор перечислил категории людей, которым нельзя вакцинироваться от COVID-19
Общество 77899 7 мая 2021
Роспотребнадзор перечислил категории людей, которым нельзя вакцинироваться от COVID-19
Расширение войск НАТО в Прибалтике может обернуться неожиданными последствиями
Политика 53973 6 мая 2021
Расширение войск НАТО в Прибалтике может обернуться неожиданными последствиями
Все новости / Происшествия / Мемориал на горе Семашко в Туапсе уцелел после атаки вандалов
Рейтинг@Mail.ru