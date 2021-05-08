Американский адмирал заявил, что США не вмешаются в конфликт между Россией и Украиной

Вашингтон, 8 мая. В случае начала войны между Россией и Украиной страны НАТО, включая США, выразят категорический протест, но не предпримут после этого никаких конкретных действий.

Украина не подпадает под гарантии безопасности НАТО, которые обяжут стран — участниц договора встать на защиту партнера в случае военного конфликта с другой страной. Поэтому США в случае войны между Россией и Украиной ограничатся лишь протестом. Об этом заявил изданию Bloomberg адмирал ВМС США в отставке и экс-командующий Североатлантического альянса Джеймс Ставридис.

По мнению Ставридиса, в случае обострения ситуации между двумя странами в Черном море Россия сделает ставку на подлодки, патрульные катера с ракетами и вертолеты для переброски спецназа с десантных кораблей.

В таком случае, по мнению американского адмирала, Москва быстро придет к победе и разгромит украинских военных, а войска НАТО к тому времени даже не успеют достигнуть региона конфликта.

Ранее Ставридис заявлял, что Россия является перспективным партнером для Североатлантического альянса. По его мнению, НАТО и Москва вместе способны дать отпор угрозе международного терроризма, пиратству и торговле наркотиками.