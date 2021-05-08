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Женские расчеты армии России восхитили иностранцев на репетиции парада Победы

Общество
Женские расчеты армии России восхитили иностранцев на репетиции парада Победы
Федеральное агентство новостей  /  Евгения Авраменко

Москва, 8 мая. Фото репетиции парада Победы в Москве восхитили читателей западных СМИ. Особое внимание они уделили женским парадным расчетам.

Генеральная репетиция парада в День Победы прошла в российской столице 7 мая. По Красной площади промаршировали 37 парадных расчетов российской армии, после которых движение отработала военная техника. Среди участников парада немало женщин: в торжественном шествии участвуют представительницы Военного университета, Военно-космической академии и прочих профильных вузов.

Западные СМИ активно распространяют фото и видео с репетиции российского парада. Британские таблоиды традиционно «отличились» провокационными заголовками: так, Daily Mail сообщил о «гламурных войсках Путина», которые готовятся к параду одновременно с самым смертоносным оружием России.

Читатели издания не поддержали ироничный тон автора Криса Джуверса (Chris Jewers). Они отметили, что РФ проводит лучшие военные парады в мире. Особенно британцев и американцев восхитили фото женских расчетов. На фоне пропаганды всевозможных меньшинств, насаждаемой в западных армиях, Россия представляется Западу последним оплотом естественного порядка вещей.

«И никаких беременных женщин и транссексуалов. Просто сказал», - написал Lex_Luthor из Филадельфии.

«В армии России есть только настоящие женщины и настоящие мужчины. И ничего промежуточного», - отмечает американец Steven Rogers.

«Марширующие девушки горячи», - пишет Rigg.

«Кто же знал, что печатающие шаг девушки могут быть настолько неотразимыми», - восхищается техасец kemo sabe.

«Очень красивые девушки! Нет ничего плохого в том, чтобы быть патриотом», - напоминает notsome.

«Браво вашей победе, спасибо за помощь и сотрудничество. Мой дед снабжал ваши войска в арктических конвоях, пока в его судно не попала торпеда. Он исключительно хорошо отзывался о русских, которые спасли его из ледяной воды», - рассказывает британец wokeisajoke.

«Почему мы в Британии не чествуем вооруженные силы? Стыдно за это», - признается jkls.

Парад Победы в Москве начнется 9 Мая в 10:00 мск. В торжественных мероприятиях на Красной площади поучаствуют более 12 тыс. военнослужащих, почти две сотни единиц наземной техники, а также 76 самолетов и вертолетов (их число символично и соответствует количеству лет, прошедших с дня окончательного разгрома нацистской Германии). Ранее военные эксперты назвали боевую машину с парада 2021 года, вызывающую наибольший интерес иностранцев.

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