В Иране заканчивается четвертая волна коронавируса

Президент Ирана Хасан Роухани заявил о снижении количества случаев заражения коронавирусом. Как сообщает агентство Tasnim, страна преодолела пик четвертой волны пандемии.

#Iranian President said all provinces in country have gotten past final peak of #coronavirus pandemic in its fourth wave and are observing a downward trend in infection rateshttps://t.co/oG6CRAcZXU pic.twitter.com/6DDGZcp50V — Tasnim News Agency (@Tasnimnews_EN) May 8, 2021

Иранские медики сумели взять под контроль эпидемиологическую ситуацию в Иране. Кроме того, люди стали более ответственными и следуют рекомендациям Минздрава. Такие выводы сделал Роухани, комментируя перелом статистики в лучшую сторону.

«В настоящий момент наблюдается тенденция к снижению показателей заболеваний коронавирусом», — заявил президент Ирана.

По официальным данным в Иране за сутки заразились 13 576 человек. Пик не только четвертой волны, но и всей пандемии, пришелся на 15 апреля. Тогда врачи диагностировали 25 582 новых случая.

Хасан Роухани назвал COVID-19 национальной проблемой, которая требует коллективного решения, и призвал политические партии не политизировать борьбу с коронавирусом.

Вакцинация в Иране

Для решения проблем с коронавирусом Тегеран намерен развернуть к лету массовую вакцинацию. Впрочем, прививочная кампания уже началась. Первую партию вакцины получили работники здравоохранения.

Для борьбы с пандемией Иран закупил 30 млн доз вакцины против коронавируса. Сейчас местные врачи работают над созданием четырех собственных препаратов. Один из них уже прошел третий этап клинических испытаний. Его производство планируется начать в течение нескольких недель.

Иранская эпидемия

Тегеран одним из первых объявил о выявлении коронавируса в стране. 19 февраля 2020 года в Куме был зафиксирован случай заражения новым вирусом. Предполагается, что COVID-19 в страну был привезен предпринимателем, приехавшим из Китая.

30 марта 2020 года Тегеран отметил пик первой волны заболеваемости. Тогда за сутки заразились 3 186 человек. Вторая волна пришлась на начало мая. Она продолжалась до сентября.

После короткого спада статистика заражений снова начала расти и 27 ноября был отмечен пик третей волны. Тогда врачи диагностировали за сутки 14 051 новых случаев инфицирования. О четвертой волне Тегеран объявил уже в марте 2021 года.

Поначалу иранские власти не придали значения коронавирусу. Верховный лидер Ирана Али Хаменеи заявил, что COVID-19 не такая большая проблема для страны и призвал лечиться при помощи молитвы. Позднее Тегеран признал проблему. Для борьбы с коронавирусом были введены различные ограничения: отменены общественные мероприятия, запрещены пятничные молитвы, закрылись школы, университеты, торговые центры.