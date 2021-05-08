Мюнхенская «Бавария» стала 31-кратным чемпионом Германии по футболу

Мюнхен, 8 мая. «Бавария» в 31-й раз в истории выиграла чемпионат Германии. Очередной титул команда завоевала за два тура до окончания турнира.

Футболисты дортмундской «Боруссии» со счетом 3:2 обыграли «РБ Лейпциг» в матче 32-го тура немецкой Бундеслиги. Благодаря этой победе чемпионом Германии по футболу в 31-й раз стала «Бавария».

Мюнхенская команда, в активе которой 71 очко, стала недосягаемой для «Лейпцига». При этом у команды Флика есть матч в запасе. Стоит отметить, что «Бавария» стала чемпионом Германии в девятый раз подряд.

Ранее лондонский «Челси» стал вторым финалистом Лиги чемпионов сезона-2020/2021. Команда Томаса Тухеля со счетом 2:0 победила мадридский «Реал» и поборется за трофей с «Манчестер Сити».