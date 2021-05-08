Названы знаки зодиака, которых пророчица Ванга считала плохими матерями

Москва, 8 мая. Знаменитая прорицательница в считанные секунды понимала, какой человек перед ней стоит. В свое время она рассказала, представительницы каких знаков зодиака плохо ладят с детьми.

В последние годы своей жизни Ванга принимала десятки человек в день, выслушивала рассказы о проблемах, затем давала советы по существу. Она обладала уникальным даром и умела находить самую суть несчастья. Прорицательница могла распознать в женщинах материнство. На основе предсказаний Ванги стало понятно, к каким знакам зодиака относятся представительницы прекрасного пола, не умеющие общаться с детьми должным образом.

Лидерами среди плохих матерей оказались Девы. Оказалось, что эти женщины чаще всего задумываются о рождении наследников после 30 лет. До этого времени они посвящают себя карьере и обустройству быта. Когда в семье Девы появляется ребенок, она погружается в его воспитание, которое зачастую наносит травму детской психике — строгое воспитание не дает маленькому человеку расслабиться.

На втором месте в списке плохих матерей оказались представительница знака зодиака Лев. Для них важнее всего находиться в эпицентре внимания, чувствовать собственную свободу и власть над другими людьми. Львицы мало уделяют внимания детям, чаще всего сыновей и дочерей они воспринимают как биологическую необходимость, нежели радость продолжения рода.

Третья строчка в своеобразном рейтинге досталась Скорпионам. Женщины этого знака являются вспыльчивыми и эмоциональными. Если у них нет настроения, под горячую руку могут попасть и дети. Подростки боятся такую мать, они стараются избегать скандалов и ссор с ней. Такие матери всегда стараются обеспечить всем необходимым чадо, но не замечают, как портят им детство, пишет Infox.ru.