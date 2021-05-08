Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
08 мая 20:55
+ {{ $store.state.rightWidget.counter }}
новостей
20:55
Общество
О профессии адвоката из первых уст: как стать и куда пойти учиться
20:55
Происшествия
Томич избил инспектора ДПС в Новосибирске и стал фигурантом уголовного дела
20:55
Весь мир
Турция рассчитывает усилить партнерство с Евросоюзом
20:54
Наука
Ученые из Индии отметили рост случаев дерматита рук из-за COVID-19
20:54
Происшествия
Вывешенный накануне Дня Победы флаг СССР вызвал скандал на Украине
20:53
Шоу-бизнес
Лена Миро объяснила, как Джиган и Самойлова смогли позволить себе роскошный отдых на яхте
20:53
Общество
Сенатор Леонов предложил дать россиянкам с детьми дополнительный выходной
20:53
Происшествия
СК начал проверку по факту задержки льготных лекарств в Новосибирске
20:51
Общество
Власти Кипра ослабят ограничения для вакцинированных туристов
20:51
Экономика
Названы российские банки, скорректировавшие ипотечные ставки
20:50
Общество
Украина опасается безразличия западных стран после запуска «Северного потока — 2»
20:49
Общество
Фасад дома правительства в Самаре превратится в мультимедийный экран
20:47
Весь мир
Солнечную электростанцию в окрестностях столицы ЦАР запустят до конца года
20:47
Общество
Хирург перечислил продукты, которые вызывают обострение панкреатита
20:47
Происшествия
Неосторожность курганского «охотника» привела к эвакуации многоэтажного дома
20:45
Общество
Мировой рекорд по числу поженившихся пар установлен на канатной дороге в Москве
20:44
Происшествия
Четырехлетний мальчик попал в больницу после аварии в Волжском
20:41
Шоу-бизнес
Звезда «Топей» Екатерина Шпица похвасталась поездкой на Сейшельские острова
20:40
Наука
Обнаружен ген, приводящий к полной потере слуха
20:40
Весь мир
Власти ЦАР борются с британским штаммом коронавируса
Все новости

Названы знаки зодиака, которых пророчица Ванга считала плохими матерями

Общество
Названы знаки зодиака, которых пророчица Ванга считала плохими матерями
ФБА «Экономика сегодня»  /  владимир тулин

Москва, 8 мая. Знаменитая прорицательница в считанные секунды понимала, какой человек перед ней стоит. В свое время она рассказала, представительницы каких знаков зодиака плохо ладят с детьми.

В последние годы своей жизни Ванга принимала десятки человек в день, выслушивала рассказы о проблемах, затем давала советы по существу. Она обладала уникальным даром и умела находить самую суть несчастья. Прорицательница могла распознать в женщинах материнство. На основе предсказаний Ванги стало понятно, к каким знакам зодиака относятся представительницы прекрасного пола, не умеющие общаться с детьми должным образом.

Лидерами среди плохих матерей оказались Девы. Оказалось, что эти женщины чаще всего задумываются о рождении наследников после 30 лет. До этого времени они посвящают себя карьере и обустройству быта. Когда в семье Девы появляется ребенок, она погружается в его воспитание, которое зачастую наносит травму детской психике — строгое воспитание не дает маленькому человеку расслабиться.

На втором месте в списке плохих матерей оказались представительница знака зодиака Лев. Для них важнее всего находиться в эпицентре внимания, чувствовать собственную свободу и власть над другими людьми. Львицы мало уделяют внимания детям, чаще всего сыновей и дочерей они воспринимают как биологическую необходимость, нежели радость продолжения рода.

Третья строчка в своеобразном рейтинге досталась Скорпионам. Женщины этого знака являются вспыльчивыми и эмоциональными. Если у них нет настроения, под горячую руку могут попасть и дети. Подростки боятся такую мать, они стараются избегать скандалов и ссор с ней. Такие матери всегда стараются обеспечить всем необходимым чадо, но не замечают, как портят им детство, пишет Infox.ru.

Зодиак мать ванга лев скорпион дева
Комментировать
Самое популярное
Блогер Лена Миро назвала диагноз прооперированной Ольги Бузовой
Шоу-бизнес 172577 7 мая 2021
Блогер Лена Миро назвала диагноз прооперированной Ольги Бузовой
Наполнение Северо-Крымского канала водой окрестили новым чудом
Общество 168346 7 мая 2021
Наполнение Северо-Крымского канала водой окрестили новым чудом
«Газпром» посадил ЕС на голодный паек, лишив США коррупционного «гешефта» на Украине
Экономика 91488 7 мая 2021
«Газпром» посадил ЕС на голодный паек, лишив США коррупционного «гешефта» на Украине
Роспотребнадзор перечислил категории людей, которым нельзя вакцинироваться от COVID-19
Общество 77899 7 мая 2021
Роспотребнадзор перечислил категории людей, которым нельзя вакцинироваться от COVID-19
Расширение войск НАТО в Прибалтике может обернуться неожиданными последствиями
Политика 53973 6 мая 2021
Расширение войск НАТО в Прибалтике может обернуться неожиданными последствиями
Все новости / Общество / Названы знаки зодиака, которых пророчица Ванга считала плохими матерями
Рейтинг@Mail.ru