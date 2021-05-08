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Ишимский доктор помог пациенту, страдающему от черных волосков на языке

Общество
Ишимский доктор помог пациенту, страдающему от черных волосков на языке
pixabay.com

Ишим, 8 мая. Оториноларинголог из Тюменской области столкнулся со странной проблемой — к нему пришел пациент с «черным волосатым языком».

Явление имеет научное объяснение — патология подразумевает, что сосочки на языке разрастаются и принимают вид колосков. Такой диагноз поставили пожилому мужчине из Ишима. Он поступил с жалобами на ощущение инородного тела во рту, неприятный запах, рвотный рефлекс и зуд неба.

Медики не знают, что именно провоцирует такую проблему. Однако известно, что чаще всего она встречается у мужчин среднего и пожилого возраста. Такие пациенты зачастую злоупотребляют курением и употреблением спиртного рассказали в департаменте здравоохранения Тюменской области.

«Пациенту провели чистку и дали рекомендации — радикального вмешательства не потребовалось на данном этапе», — передает комментарий депздрава «Российская газета».

Ряд внешних и внутренних признаков могут указывать на наличие проблем с щитовидной железой, заметил доктор Джейдип Трипати. На проблемы указывают следующие симптомы: рвота, диарея, учащенное сердцебиение и проблемы с весом.

врач лор черный волосатый язык
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