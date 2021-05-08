Росгвардейцы задержали двух мужчин, обчистивших куртку посетителя бара в Северодвинске

Северодвинск, 8 мая. Двое молодых людей стали фигурантами уголовного дела о краже после того, как вытащили личные вещи из куртки посетителя бара.

Наряд Росгвардии выехал для проверки информации о краже, поступившей из местного бара, сообщают СМИ. Сотрудники вневедомственной охраны задержали двух посетителей, которых подозревают в краже личных вещей, принадлежащих местному жителю

По данным следствия, пострадавший лишился телефона, плеера и наушников. По факту происшествия было возбуждено уголовное дело. Фигурантов передали следственно-оперативной группе полиции.

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