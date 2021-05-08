Крымский мост подсветили в цвет флага России ко Дню Победы

Симферополь, 8 мая. Иллюминация в виде флага Российской Федерации украсила Крымский мост, соединяющий полуостров с материковой частью страны.

Акцию приурочили к 76-й годовщине празднования победы в Великой Отечественной войне, рассказали в пресс-службе ФКУ Упрдор «Тамань». Модернизация арок моста завершилась 8 мая. Для этого рабочие установили дополнительные светильники в автодорожном и железнодорожном пролетах конструкции.

«Теперь иллюминация имеет цвета государственного флага со стороны Черного и Азовского морей», — сказано в сообщении компании.

Работы по преображению Крымского моста выполняли 45 электромонтажников. В их числе были специалисты по промышленному альпинизму. Они трудились в течение трех месяцев. Для получения конечного результата рабочие использовали 11 км кабеля и более трех тыс. светильников.

Памятный комплекс в Гвардейском сельском поселении Симферопольского района Крыма открыли после проведения масштабной реконструкции. Там увековечена память героев Великой Отечественной войны.