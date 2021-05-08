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Песков ответил на вопрос о планах Путина провести переговоры с президентом Киргизии

  /   Обновлено: 08 мая 2021 19:24
Политика
Песков ответил на вопрос о планах Путина провести переговоры с президентом Киргизии
kremlin.ru  /  пресс-служба президента РФ

Москва, 8 мая. Президент России Владимир Путин не планирует проводить переговоры с лидером Киргизии в ближайшее время, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Журналисты поинтересовались у спикера Кремля, собирается ли Путин пообщаться с президентом Киргизии. Песков ответил, что в ближайших планах президента такая беседа не значится.

Ранее Владимир Путин обсудил с президентом Таджикистана ситуацию на границе с Киргизией. Лидеры стран также поговорили о региональной проблематике и Афганистане.

путин россия песков киргизия
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