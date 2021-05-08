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Стали известны подробности создания президентской библиотеки Трампа

Политика
Стали известны подробности создания президентской библиотеки Трампа
wikipedia.org  /  Gage Skidmore / CC BY-SA 2.0 / flickr.com

Вашингтон, 8 мая. Бывший президент США Дональд Трамп обсуждал со своими советниками вопрос создания библиотеки во Флориде. Об этом сообщили местные СМИ, ссылаясь на приближенные источники.

Республиканец не был воодушевлен созданием президентской библиотеки, где должны храниться документы со времен его правления. Эту традицию соблюдали многие американские лидеры еще до Трампа.

В окружении бывшего главы государства сделали вывод, что Дональд Трамп не хочет обсуждать создание библиотеки, поскольку опасается, что его политические конкуренты воспримут это как сигнал о нежелании вновь участвовать в президентских выборах в 2024 году. Однако политик все же хотел купить участок во Флориде для реализации проекта.

Как стало известно ранее, Facebook оставил аккаунт Дональда Трампа заблокированным.

сша трамп библиотека
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