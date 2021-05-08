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Составлен список продуктов, которые ошибочно считают вредными

Общество
Составлен список продуктов, которые ошибочно считают вредными
roskachestvo.gov.ru  /  Роскачество

Москва, 8 мая. Некоторые люди ошибочно считают вредными некоторые продукты из-за их высокой калорийности. В связи с этим они отказываются от их употребления.

Одним из самых популярных продуктов, которым приписывают вредные свойства, является цельное яйцо. Поклонники ЗОЖ, как правило, используют только его белок, а желток выкидывают из-за того, что он слишком жирный.

«Большинство питательных веществ содержатся именно в этой части яйца. Таким образом, вместе с желтком в мусорное ведро отправляются витамины А, В2, В5, В9, D и К», — пишет портал nashcheremshan.ru.

Многие люди покупают обезжиренные молочные продукты. Однако в процессе приготовления они проходят через много стадий обработки. Кроме того, к нему добавляют загустители, красители и ароматизаторы. Творог с жирностью в 5% является менее вредным, чем обезжиренный.

Консервы также ошибочно считаются вредными. На самом деле, большинство из них сохраняет полезные свойства и не несут никакой угрозы. В процессе консервирования практически в полном объеме сохраняются жирорастворимые витамины А, D, Е и К, калий, магний и марганец.

Поклонники правильного питания также часто полностью отказываются от кофе. Однако всего 1-2 чашки этого напитка в день тонизируют нервную систему, повышают работоспособность и обогащают организм антиоксидантами.

Бобовых часто боятся из-за их крахмалистой структуры и высокого содержания калорий. Несмотря на это они являются источником белка, витаминов и минералов. Также они помогают стабилизировать вес из-за высокого содержания клетчатки.

Мясные продукты тоже стоит есть аккуратно. Диетолог раскрыл безопасный для здоровья способ употребления шашлыка. Прежде чем употребить тяжелую пищу, необходимо подготовить организм. Лучше начать с легких салатов. После можно заняться приготовлением шашлыков.

здоровье питание продукты
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