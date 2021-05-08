В СМИ рассказали детали подготовки женского батальона к параду Победы в Москве

Москва, 8 мая. Женские парадные расчеты готовились к главному военному шествию по Красной площади также долго и усиленно, как и любые другие подразделения.

Сообщается, что в Москве прошла последняя, генеральная репетиция марша женского батальона перед парадом в честь 76-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне. До этого девушки тренировались ходить безупречным строем каждый день в течение полугода.

Тренировки проходили в специальных форменных сапогах. Участницы московского парада Победы отрабатывали единую высоту и длину шага. При этом курсантки уделяли особое внимание физической форме.

Впервые расчеты девушек приняли участие в параде на Красной площади в 2016 году. С того момента женский батальон стал неотъемлемой частью марша. В этом году участницами парада будут 253 курсантки.

Ранее сообщалось, что репетицию парада ко Дню Победы в Москве попытались сорвать четверо хулиганов.