Компания Tesla перенесла запуск завода по выпуску электрокаров в Европе

Берлин, 8 мая. Предприятие по производству электрокаров Tesla в коммуне Грюнхайде вблизи Берлина будет запущено не раньше 2022 года. Такими данными располагают немецкие журналисты.

Глава американской корпорации, бизнесмен Илон Маск продлил сроки запуска завода до января будущего года, однако ранее планировалось, что предприятие начнет функционировать этим летом. Отсрочка связана с задержкой получения необходимого разрешения контролирующих органов, передает ИА REGNUM.

Запуску также мешают проблемы со строительством площадки по производству аккумуляторов. Tesla начала возводить завод под Берлином в марте прошлого года. Ожидается, что предприятие обеспечит работой около 40 тысяч человек. Первоначально предприятие будет выпускать примерно 100 тысяч электромобилей ежегодно.

Аналитики ранее сообщили, что шуточная криптовалюта Dogecoin стала лучшим активом для инвестиций. Цифровая монета была создана в 2013 году, а ее упоминания в Twitter Илона Маска привели к беспрецедентному росту стоимости.