Сергей Безруков назвал роль в «Обители» одной из самых непростых в карьере

Москва, 8 мая. Российский актер Сергей Безруков рассказал о сложностях воплощения на экране одного из главных организаторов ГУЛАГа Федора Эйхманса в сериале «Обитель».

Артист признался, что ему было трудно оправдать некоторые поступки своего героя и логически обосновать его действия. В связи с этим Безруков назвал роль в «Обители» одной из самых непростых в своей карьере. При этом личность Эйхманса актер посчитал неоднозначной.

«По-человечески сложно оправдать, волосы дыбом встают от того, что они творили. Но мне хотелось бы знать, что он думал и чувствовал потом, в последние минуты своей жизни», — цитирует артиста «Вести.ru».

Сериал «Обитель» снят по мотивам одноименного романа Захара Прилепина. Режиссером проекта выступил Александр Велединский. Первый эпизод сериала выйдет на телеканале «Россия-1» 10 мая, пишет «Культуромания».

Серей Безруков ранее попытался описать артистов будущего. Он надеется, что через много лет актеры смогут перемещаться в пространстве.