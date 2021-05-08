«Локомотив» и «Динамо» не выявили сильнейшего в матче 29-го тура РПЛ

Москва, 8 мая. Столичное дерби в рамках 29-го тура чемпионата России по футболу завершилось нулевой ничьей.

Матч предпоследнего тура РПЛ между «Локомотивом» и «Динамо» прошел на стадионе «Арена Химки». Номинальные хозяева игры открыли счет на 42-й минуте, однако после просмотра VAR гол Франсуа Камано был отменен. Во втором тайме с поля был удален защитник «Динамо» Николай Ордец.

«Локомотив» не смог воспользоваться численным преимуществом и после этой игры набрал 53 очка. По дополнительным показателям «железнодорожники» обогнали «Спартак» и вышли на второе место. Впрочем, у «красно-белых» остается игра в запасе с подмосковными «Химками». «Динамо» после этого матча набрало 47 баллов. Команда Шварца лишилась теоретических шансов на попадание в еврокубки.

Ранее «Рубин» обыграл «Арсенал» в матче 29-го тура РПЛ. Встреча в Туле завершилась волевой победой команды из столицы Татарстана со счетом 4:2.