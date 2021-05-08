Участницу Pussy Riot Никульшину арестовали на 5 суток

Москва, 8 мая. Источник в правоохранительных органах подтвердил ФАН, что Никульшину арестовали за неповиновение законному распоряжению сотруднику полиции.

Об этом сообщил адвокат Мансур Гильманов. Рассмотрение дела об административном правонарушении в отношении Вероники Никульшиной рассмотрели в Дорогомиловском суде.

Участницу Pussy Riot задержали на Кутузовском проспекте и доставили в отдел полиции по Дорогомиловскому району. Как стало известно ФАН, ее могли заподозрить в возможном проведении каких-либо акций.