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В Карабахе построили 30 блочно-модульных городков для российских миротворцев

Армия
В Карабахе построили 30 блочно-модульных городков для российских миротворцев
mil.ru  /  Минобороны России

Степанакерт, 8 мая. В Нагорном Карабахе быстро построены тридцать модульно-блочных автономных военных городков для расселения российских миротворцев. В эксплуатацию городки ввели всего за 4 месяца.

Городки укомплектованы всей необходимой мебелью и бытовой техникой, сообщил прессе руководитель штаба строительства на территории Нагорного Карабаха генерал-майор Юрий Хорт. Городки для военных появились в городах Шуша, Карыках, Джераберт, передает «Звезда».

Модульные городки подобного типа представляют собой полноценные объекты с электроснабжением, отоплением и санузлом, где есть даже спортзал, баня, медицинский пункт и кухня.

Всего с момента начала операции российских миротворцев в Нагорно-Карабахской республике специалистами Министерства обороны РФ возведены тридцать блочно-модульных городков вместимостью по 250, 60, 40, 30 и 15 человек.

Миротворческий контингент из России прибыл в Карабах в ноябре прошлого года. Он будет нести здесь службу в течение следующих пяти лет, как это было установлено трехсторонним соглашением, подписанным 10 ноября между Россией, Арменией и Азербайджаном. Договор установил режим прекращения огня на всей территории республики после того, как несколько месяцев подряд здесь шли бои из-за обострения давнего армяно-азербайджанского территориального спора. По условиям соглашения, Армения передала под контроль Азербайджана три района республики, а Россия направила в страну миротворцев, которые следят за выполнением сторонами условий перемирия.

В начале мая в МИД РФ констатировали нормализацию обстановки в Карабахе. Глава ведомства Сергей Лавров заявил, что малозначительные инциденты оперативно регулируются российскими миротворцами.

нкр вс рф миротворцы карабах
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