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Звезда «Пятого элемента» Милла Йовович открыла в себе талант парикмахера

Шоу-бизнес
Звезда «Пятого элемента» Милла Йовович открыла в себе талант парикмахера
Global Look Press  /  L.Urman

Лос-Анджелес, 8 мая. Известная актриса Милла Йовович удивила фанатов новой стрижкой. Она обошлась без похода в салон, ведь сидя дома с детьми во время пандемии, открыла в себе способности парикмахера.

В феврале прошлого года Милла Йовович в третий раз стала мамой, поэтому во время карантина ей скучать не пришлось. По словам звезды, она была настолько занята домашними делами и уходом за младшим ребенком, что не находила времени даже на соцсети.

Но недавно актрисе все же удалось выкроить время для себя любимой. Первым делом многодетная мама занялась внешним видом и сделала себе стрижку. На своей странице в Instagram она показала результат и отметила, что не захотела обращаться к «назойливым профи», поэтому обрезала волосы сама.

«Мне наконец удалось выделить время для себя. И что же делает измученная мать первым делом? Маску, уход за лицом? Ха. Взяла ножницы и отстригла себе волосы!» — написала Милла Йовович.

Судя по всему, Милла Йовович открыла в себе настоящий талант парикмахера. Голливудская звезда сама не ожидала, что прическа ей понравится. Но после сушки и укладки феном она осталась довольна результатом. Поклонники были в восторге от нового стиля актрисы и с иронией отметили, что она никогда не останется без работы.

«Детка, ты прекрасна»;

«Всегда можно пойти работать в салон! У вас отлично получается!»;

«Вы невероятно красивая женщина, Мила! Вам очень идет стрижка, вы огромная молодец!» — написали фолловеры на нескольких языках.

Недавно прическа американской актрисы Холли Берри сделала ее героиней мемов. Звезда появилась на красной дорожке «Оскара» с новой стрижкой, которая многим показалась очень странной.

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