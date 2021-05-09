Поэт в солдатской шинели: судьба барда-фронтовика Булата Окуджавы

Булат Окуджава родился 9 мая 1924 года в Москве, в семье большевиков. Его отец, Шалва Степанович, был грузином, а мать, Ашхен Налбандян, — армянкой.
Сначала Шалва Степанович работал в Грузии, занимал там высокие партийные посты, но из-за конфликта с Лаврентием Берией вынужденно попросил перевода в РСФСР. В 1937 году отца Булата арестовали по ложному доносу, а потом вместе с братьями расстреляли. Затем арестовали и мать Окуджавы, долгие годы она провела в лагерях.
13-летнего сына «врагов народа» на воспитание взяла сначала бабушка, потом тетка. Булат уехал в Тбилиси, где продолжил учебу, а после работал учеником токаря на заводе.