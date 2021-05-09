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Поэт в солдатской шинели: судьба барда-фронтовика Булата Окуджавы
В этом году поэту-песеннику, фронтовику, барду поколения шестидесятников Булату Окуджаве исполнилось бы 97 лет. Не стало поэта в 1997 году, в возрасте 73 лет. За свою жизнь он написал более 800 стихотворений, около 200 из них были рождены вместе с музыкой.

Окуджава прошел Великую Отечественную войну и весь свой опыт, всю боль, все переживания вложил в творчество. Его песни разобраны на цитаты, строки его стихов до сих пор на слуху во всех постсоветских странах, а 9 Мая песни Булата Окуджавы со слезами на глазах поют на праздничных концертах.

В материале ФАН — о непростой судьбе легендарного поэта, который, несмотря на всенародное признание, оставался скромным и великодушным человеком.
Родился в День Победы
Булат Окуджава родился 9 мая 1924 года в Москве, в семье большевиков. Его отец, Шалва Степанович, был грузином, а мать, Ашхен Налбандян, — армянкой.

Сначала Шалва Степанович работал в Грузии, занимал там высокие партийные посты, но из-за конфликта с Лаврентием Берией вынужденно попросил перевода в РСФСР. В 1937 году отца Булата арестовали по ложному доносу, а потом вместе с братьями расстреляли. Затем арестовали и мать Окуджавы, долгие годы она провела в лагерях.

13-летнего сына «врагов народа» на воспитание взяла сначала бабушка, потом тетка. Булат уехал в Тбилиси, где продолжил учебу, а после работал учеником токаря на заводе.
Война и первые стихи
Когда началась Великая Отечественная война, Булату было всего 17 лет. Он сам пошел добровольцем на фронт, но его не взяли: мол, рановато еще воевать. В 1942 году, еле дождавшись совершеннолетия, Окуджава отправился на войну. Его направили в минометный дивизион, а после двухмесячной подготовки — на Закавказский фронт.

16 декабря 1942 года под Моздоком Булат Окуджава был ранен, его демобилизовали и отправили в тыл в звании красногвардейца. Он был награжден медалями «За оборону Кавказа» и «За победу над Германией», а в 1985 году — орденом Отечественной войны I степени.
Потрясенный ужасами войны, Окуджава написал первую песню еще в 1943 году. Называлась она «Нам в холодных теплушках не спалось».
«Нам в холодных теплушках не спалось,
Но не гаснул всю ночь огонек.
Потому ль, что мешала усталость
Или фронт был совсем недалек».
Жизнь после фронта
В 1945 году 21-летний Булат Окуджава поступил на филологический факультет в университет Тбилиси. На первом курсе он написал еще одну песню — «Неистов и упрям».
«Неистов и упрям,
Гори, огонь, гори.
На смену декабрям
Приходят январи».
Через пять лет выпускника филфака, молодого и перспективного Окуджаву по распределению отправили работать учителем русского языка и литературы в калужское село. Именно там, в Калуге, Булат написал первый небольшой сборник стихотворений.
Признание и популярность
В 1959 году, после того как родители Окуджавы были реабилитированы, он смог переехать в Москву. Там он познакомился с молодыми поэтами: Евгением Евтушенко, Андреем Вознесенским и другими. Не имея музыкального образования, Булат взял в руки гитару, подбирая на свои стихи незатейливые аккорды. Так и зародился жанр авторской песни — во многом благодаря Окуджаве.

Песни молодого барда записывали на магнитофон его друзья и знакомые, композиции стали узнаваемыми. Вскоре с творчеством Окуджавы познакомилась вся столица. Но всенародную славу поэту принесла песня, написанная для фильма «Белорусский вокзал». Предложение, кстати, Окуджаве поступило от самого режиссера картины Андрея Смирнова.
Военный опыт и фронтовые воспоминания помогли поэту написать проникновенную песню о десятом десантном батальоне, строчка из которой «Мы за ценой не постоим» известна практически каждому.
«Нас ждет огонь смертельный,
И все ж бессилен он.
Сомненья прочь, уходит в ночь отдельный,
Десятый наш десантный батальон».
Гастроли за рубежом
После ошеломительного успеха киноленты и признания Окуджавы как талантливого автора, поэта и музыканта ему разрешили выезжать за границу. Там он проявил свои литературные способности в полной мере: писал стихи, прозу, сценарии к фильмам, выпускал музыкальные пластинки.
За это время Булат написал песни, которые сделали из него всенародного любимца:

  • «Ваше благородие, госпожа Удача» из фильма «Белое солнце пустыни»
  • «Бери шинель, пошли домой» из фильма «Аты-баты, шли солдаты»
  • Песни к фильму «Покровские ворота»
  • Композиции для кинокартины «Кортик»
  • «Приключения Буратино»
Последние годы
Во время гастролей Булату не раз предлагали навсегда покинуть Россию и остаться в Европе, но поэт безумно любил Москву и не представлял жизнь за пределами Родины.

Лишь однажды он решился остаться во Франции, чтобы поправить пошатнувшееся здоровье. Там он и умер — в военном госпитале в пригороде Парижа 12 июня 1997 года после гриппа. Похоронили барда на Ваганьковском кладбище в Москве.
ФАН сделал подборку из пяти самых известных песен Булата Окуджавы, которые рассказывают об ужасах кровопролитной Великой Отечественной войны и не оставляют равнодушными никого из тех, кто хоть раз их услышит.
«До свидания, мальчики»
Стихи и музыку написал сам Булат. Песня автобиографична: Окуджава сам пошел на фронт будучи еще совсем мальчишкой. Он посвятил эту песню всем своим друзьям, одноклассникам, не вернувшимся с войны домой.
«Ах, война, что ж ты сделала, подлая:
Стали тихими наши дворы,
Наши мальчики головы подняли —
Повзрослели они до поры,
На пороге едва помаячили
и ушли, за солдатом — солдат…
До свидания, мальчики!
Мальчики,
Постарайтесь вернуться назад».
«Песенка кавалергарда»
Музыку к этой композиции написал Исаак Шварц, а стихи — Булат Окуджава. Песня была использована в кинофильме «Звезда пленительного счастья» — в картине о декабристах.
«Кавалергарда век недолог,
И потому так сладок он.
Труба трубит, откинут полог,
И где-то слышен сабель звон.
Еще рокочет голос струнный,
Но командир уже в седле.
Не обещайте деве юной
Любови вечной на земле».
«Мы за ценой не постоим»
Музыку и стихи написал Окуджава, а впервые исполнила эту песню Нина Ургант в фильме «Белорусский вокзал».
«Здесь птицы не поют,
Деревья не растут,
И только мы, к плечу плечо,
Врастаем в землю тут.
Горит и кружится планета,
Над нашей Родиною дым,
И значит, нам нужна одна победа,
Одна на всех — мы за ценой не постоим».
«Бери шинель, пошли домой»
Слова написал Окуджава, а музыку — Валентин Левашов. Прозвучала эта песня впервые в кинофильме «Аты-баты, шли солдаты» режиссера Леонида Быкова.
«А мы с тобой, брат, из пехоты,
А летом лучше, чем зимой.
С войной покончили мы счеты,
Бери шинель, пошли домой!
Война нас гнула и косила,
Пришел конец и ей самой.
Четыре года мать без сына,
Бери шинель, пошли домой!»
«Ваше благородие, госпожа Удача»
Эта композиция — еще один плод совместного творчества Окуджавы и Исаака Шварца. Песня была написана к фильму «Белое солнце пустыни». Булат считал ее самой удачной из своих кинематографических песен.
«Ваше благородие, госпожа Разлука,
Мне с тобою холодно, вот какая штука.
Письмецо в конверте погоди, не рви…
Не везет мне в смерти, повезет в любви!

Ваше благородие, госпожа Удача,
Для кого ты добрая, а кому иначе.
Девять граммов в сердце постой, не зови…
Не везет мне в смерти, повезет в любви!»

Автор: Дарья Путенихина
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