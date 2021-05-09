Поэт в солдатской шинели: судьба барда-фронтовика Булата Окуджавы

В этом году поэту-песеннику, фронтовику, барду поколения шестидесятников Булату Окуджаве исполнилось бы 97 лет. Не стало поэта в 1997 году, в возрасте 73 лет. За свою жизнь он написал более 800 стихотворений, около 200 из них были рождены вместе с музыкой.



Окуджава прошел Великую Отечественную войну и весь свой опыт, всю боль, все переживания вложил в творчество. Его песни разобраны на цитаты, строки его стихов до сих пор на слуху во всех постсоветских странах, а 9 Мая песни Булата Окуджавы со слезами на глазах поют на праздничных концертах.



В материале ФАН — о непростой судьбе легендарного поэта, который, несмотря на всенародное признание, оставался скромным и великодушным человеком.

