Специалисты Канонерского завода завершили ремонт сухогруза «Никифор Бегичев»

Санкт-Петербург, 8 мая. Ремонтные работы на бывшем нидерландском судне Apollogracht успешно закончены, сухогруз «Никифор Бегичев» готов к выполнению морских рейсов.

Согласно сообщению пресс-службы Канонерского судоремонтного завода, отремонтированный сухогруз полностью исправен. Он был построен в Нидерландах в 1991 году и сменил владельца в 2016, им стал АО «Хатангский морской торговый порт». Приписан «Никифор Бегичев» к порту города Мурманск.

Длина торгового судна составляет 129 метров, осадка 8,6 метра, вместимость — 678 контейнеров TEU.

Ранее сообщалось о ходе реконструкции старейшего судостроительного колледжа Санкт-Петербурга.