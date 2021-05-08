Более 1,5 тысячи военных приняли участие в генеральной репетиции парада Победы в Уфе

Уфа, 8 мая. В Уфе состоялась генеральная репетиция парада, приуроченного к 76-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне.

Тренировка проходила в столице Башкирии на проспекте Октября. В ходе репетиции по центральной улице города промаршировали более 1,5 тысячи военнослужащих.

После парадных расчетов по проспекту проехала техника. В составе механизированной колонны шли боевые машины времен Великой Отечественной войны, Музея Вадима Задорожного, а также новейшие образцы. Движение современной техники сопровождалось пролетом самолетов малой авиации аэродрома Первушино.

Стоит отметить, что 7 мая в Москве состоялась генеральная репетиция парада Победы. По Красной площади прошли 37 пеших парадных расчетов и 190 единиц военной техники. В конце репетиции над российской столицей пролетел парадный строй авиации.