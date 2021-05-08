В Нижнем Новгороде прошла генеральная репетиция парада Победы

Нижний Новгород, 8 мая. Генеральная репетиция парада в честь Победы в Великой Отечественной войне состоялась в Нижнем Новгороде, сообщает Министерство обороны РФ.

Согласно информации, более 1,2 тысячи военнослужащих гвардейской танковой армии ЗВО, а также учащиеся академии МВД, МЧС, кадеты и юнармейцы прошли в едином строю. Известно, что в состав механизированной колонны вошло 76 единиц техники.

Парад открывал легендарный советский танк Т-34, за которым следовали передовые образцы военной техники, включая боевые машины пехоты БМП-2, танки Т-72Б3, самоходные артиллерийские установки САУ «Мста-С», бронеавтомобили повышенной проходимости «Тайфун-К» и «Рысь», оперативно тактические ракетные комплексы ОТРК «Искандер-М», а также реактивные системы залпового огня «Град».

Ранее военнослужащие ВС РФ персонально поздравили с Днем Победы ветеранов Великой Отечественной войны, проведя для них мини-парады под окнами домов.