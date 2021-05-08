«Рубин» одержал волевую победу над «Арсеналом» в матче 29-го тура чемпионата России

Тула, 8 мая. Казанский «Рубин» со счетом 4:2 победил тульский «Арсенал» в матче 29-го тура РПЛ.

Подопечные Леонида Слуцкого одержали вторую кряду победу в РПЛ, обыграв тульский «Арсенал». Хозяева вели в счете после первого тайма благодаря голам Даниила Хлусевича и Луки Джорджевича. Вскоре после перерыва полузащитник «Арсенала» Сергей Ткачев был удален, он получил вторую желтую карточку и оставил команду в меньшинстве. Гости воспользовались численным преимуществом, отправив в ворота Егора Шамова четыре мяча. По голу забили Джордже Деспотович, Денис Макаров, Карл Старфельт и Михаил Костюков.

Благодаря победе «Рубин» набрал 52 очка и продолжает занимать четвертое место в турнирной таблице РПЛ. «Арсенал» с 23 баллами в активе располагается на 13-й позиции.

Ранее «Зенит» и «Уфа» завершили вничью матч 29-го тура чемпионата России по футболу. Встреча проходила на стадионе «Нефтяник» в столице Башкортостана.