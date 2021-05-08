Российские миротворцы обеспечили доставку более 3 тысяч тонн грузов в Кельбаджарский район

Степанакерт, 8 мая. Подразделения миротворческого контингента российских войск в НКР с начала 2021 года обеспечили проход десятков колонн с различными грузами в Кельбаджарский район Азербайджана.

Подробности гуманитарной деятельности российских военнослужащих осветил в ходе брифинга для СМИ официальный представитель российского миротворческого контингента Вадим Федин. Он отметил, что общий вес грузов для Кельбаджарского района превысил 3 тысячи тонн.

По словам подполковника Федина, российские миротворцы с начала 2021 года также осуществили безопасное сопровождение 20 колонн ВС Азербайджана через Лачинский коридор и по маршруту Шуша-Каджар в обоих направлениях.

Ранее глава МИД Армении отметил благоприятное влияние российских миротворцев на гуманитарную обстановку в НКР.