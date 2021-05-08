Москва, 8 мая. Керченский пролив разобьет грезы Киева и стран Североатлантического альянса о создании базы в районе Азовского моря, уверен капитан 1-го ранга Василий Дандыкин.

Активность военной морской техники государств из состава НАТО вблизи российских рубежей в последнее время значительно повысилась, отметили журналисты китайского издания Sohu. По их словам, западный блок намерен поддержать Украину, планирующую возведение военной базы в Азовском море. Тем не менее подобные инициативы едва ли будут реализованы, так как влияние Москвы в регионе не позволит иностранным кораблям войти в акваторию.

Военный эксперт Василий Дандыкин прокомментировал этот вопрос для Nation News, согласившись с тем, что планы Киева и стран Альянса изначально провальны. Главным препятствием на пути к реализации такого проекта станет Керченский пролив, который обратит в прах мечты НАТО о базе в Азовском море, подчеркнул капитан.

«Азовское море — это море двух государств: Украины и России. Там не может быть международных войск. Судоходство открыто только для международных торговых судов. Но военные корабли в море не пропустят. Дело в том, что войти туда можно только через Керченский пролив. Он находится под контролем России. Поэтому любые попытки прорваться обернутся фиаско», — констатировал Дандыкин.

Украинские власти мечтают о базировании в своих портах кораблей ВМС Соединенных Штатов и государств Североатлантического альянса, однако эти грезы так и останутся несбыточными, так как два единственных имеющих выходы к морю города Мариуполь и Бердянск могут принимать лишь катера береговой охраны, объяснил эксперт.

Ранее аналитики из Китая заявили, что Украина зря мечтает о вступлении в НАТО, так как Запад не желает этого и может затягивать процесс сколь угодно долго.