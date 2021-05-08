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Общественники требуют исключить трансгендеров из соревнований в России

Спорт
Общественники требуют исключить трансгендеров из соревнований в России
Global Look Press  /  AFLO

Общественный активист, лидер движения «Сорок Сороков» Андрей Кормухин в беседе с ФАН заявил, что будет добиваться принятия закона, который защитит российский спорт от участия в соревнованиях трансгендеров, так как считает состязания между мужчинами, «сменившими пол», и женщинами нечестными.

Ранее британское издание The Guardian сообщило, что трансгендер из Новой Зеландии Лорел Хаббард, выступающий в супертяжелой весовой категории, поедет на Олимпийские игры в Токио, которые пройдут с 23 июля по 8 августа 2021 года, и будет соревноваться с женщинами.

«Мы шокированы известием Международного олимпийского комитета о том, что на ближайшую Олимпиаду, которая пройдет в Токио, под видом женщины будет допущен мужчина. Тяжелоатлет из Новой Зеландии Гэвин Хаббард, отрезавший часть тела и объявивший себя «спортсменкой», будет соревноваться с настоящими девушками. Это — мошенничество!» — сказал Кормухин.

Общественный лидер добавил, что «трансгендерная» тенденция в большом спорте набирает обороты. Он напомнил скандал с бегуном из ЮАР, выступавшим под женским именем Кастер Семеня, которого сочли «женщиной без первичных половых признаков», отдав ему «золото». 

«Спорт давно стал бизнесом. Люди, для которых нет ничего святого, беспринципные и алчные, ради славы и материального благополучия готовы на все. Мужчины «меняют пол», чтобы отнять победу у женщин», — пояснил свою позицию активист.

Общественники требуют исключить трансгендеров из соревнований в России
wikipedia.org  / adrian8_8

Андрей Кормухин напомнил, что российских спортсменов снимают с международных соревнований под любым надуманным предлогом как главных претендентов на первое место, им запрещают петь гимн и отнимают флаг России.

«После принятых поправок Конституции мы получили возможность защитить наш народ от извращенных норм морали и абсурдных законов, принимаемых на Западе. В послании Федеральному собранию Владимир Путин подчеркнул, что традиционные нравственные и духовные ценности в России будут сохранены», — добавил собеседник.

Кроме того, Кормухин заявил, что он вместе с единомышленниками через депутатов будет инициировать законопроект, который защитит спортсменов на территории России от участия в спортивных соревнованиях трансгендеров, так как с женщинами должны соревноваться женщины, а с мужчинами — мужчины.

Ранее Федеральное агентство новостей рассказывало, как из-за Второй мировой войны отменили четыре Олимпиады.

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