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Детеныш кенгуру родился в Белгородском зоопарке

Общество
Детеныш кенгуру родился в Белгородском зоопарке
kldzoo.ru  /  Пресс-служба Калининградского зоопарка

Белгород, 8 мая. Самка австралийского кенгуру Беннета по кличке Белка «показала» сотрудникам заведения своего новорожденного малыша.

Сотрудники зверинца рассказали о том, что животных привезли в зоопарк примерно пять лет назад. Их назвали в честь натуралиста Джона Беннета. Ранее у пары уже рождались детеныши, передает пресс-служба зверинца.

Пока определить пол кенгуренка невозможно, так как он практически не выходит из сумки своей матери. Примечательно, что беременность данного вида животных проходит в течение 40 дней. После рождения детеныш весит меньше килограмма, и около года находится под опекой самки.

Работники Казанского зооботсада ранее опубликовали информацию о рождении малыша у пары кошачьих лемуров, сообщало Федеральное агентство новостей. Парк пообещал позднее провести конкурс, чтобы выбрать кличку для лемура.

белгород зоопарк кенгуру
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