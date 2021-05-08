Британские медики перечислили симптомы инсульта

Лондон, 8 мая. Признаки, которые указывают на возможный инсульт, спровоцированный высоким содержанием «вредного» холестерина в крови, перечислили британские медики.

Избыток холестерина провоцирует прекращение кровоснабжения мозга, что может грозить инсультом. Чрезмерное содержание органического соединения в организме также способно блокировать проход в кровеносных сосудах. Из-за этого кислород и питательные вещества не могут попасть к сердцу, вследствие чего происходит сердечный приступ, сообщает Express.

К тревожным симптомам, которые могут указывать на инсульт, относятся боли в груди или конечности. Обращать внимание следует и на спутанность сознания, которая может возникать из-за нехватки крови в мозгу. К тревожным симптомам также относятся слабость в мышцах, усталость и затрудненное дыхание, напомнили представители British Heart Foundation

Большинство людей по всему миру употребляют в два раза больше положенной нормы соли, рассказали во Всемирной организации здравоохранение. Переизбыток добавки также грозит рисков развития инсульта и заболеваний сердца.